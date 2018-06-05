Из Вилюйского района Якутии вывезли все отделившиеся части "Союза-2"

В Вилюйском районе Якутии завершены работы по поиску и вывозу из тайги отделяющихся фрагментов ракеты-носителя "Союз-2", запушенной в феврале с космодрома Восточный.

Как сообщили во вторник в пресс-службе Министерства охраны природы республики, в заданном районе падения за период поисков обнаружено 20 фрагментов. Все они вывезены.

Поиски отделяющихся частей ракеты были начаты в Вилюйском и Алданском районах Якутии сразу после запуска, но потом приостановлены из-за глубокого снега. Возобновили их 15 мая, и в дальнейшем они продлились полмесяца.

В этой работе приняли участие представители Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, Института водных и экологических проблем СО РАН (Барнаул), Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского, Министерства охраны природы республики, Службы спасения РС(Я) и Якутской базы авиационной охраны лесов.