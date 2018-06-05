Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на три километра

Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, во вторник днем выбросил трехкилометровый столб пепла.

"Пепловый шлейф распространился на восемь километров в восточном направлении от исполина", - цитирует РИА Новости сообщение Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Вулкану присвоен предпоследний, "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.