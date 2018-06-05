В Приморье школьнику выдали грамоту с символикой Украины

Управление образования Уссурийска проводит проверку по факту выдачи школьнику грамоты об успешном окончанием учебного года, на которой размещен герб и флаг Украины.

Один из родителей выложил в Сеть видео - на кадрах в обрамлении грамоты виден герб Украины, в обе стороны от которого развевается двухцветная желто-голубая лента. В тексте читается номер учебного заведения - школа №30 города Уссурийска.

Сегодня в школе экзаменационный день, директор занята на экзамене, а без нее комментариев не дают, сообщил РИА Новости представитель учебного заведения.

В соцсетях пользователи предположили, что грамота, скорее всего, не куплена, а скачана из интернета. Герб другой страны просто не разглядели, а желто-голубая лента воспринята как обрамление грамоты, поскольку изображена не в виде флага.

К слову, это не первый случай, когда грамоты с украинскими государственными символами по ошибке вручаются в образовательных учреждениях России. Так, например, было в 2016 году в Барнауле в детском саду № 258, когда грамоты выдали семьям за участие в конкурсе новогодних игрушек, и в Биробиджане в школе №10 такие грамоты выдали участникам школьной олимпиады.