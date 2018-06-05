Новости

СМИ: ВВС США не будут закупать холодильники за $24 млн в самолет Трампа 11:25
На форуме "Армия-2018" покажут новейшую САУ "Коалиция-СВ" 11:24
Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 69 человек 11:22
Флот Украины пожаловался на отсутствие денег 11:16
Бывший министр обороны США Фрэнк Карлуччи скончался на 88 году жизни 11:15
На Урале приемного отца 60 детей отдали под суд за мошенничество 11:13
Найдены останки человека, распятого 2000 лет назад 11:10
В Ульяновске похоронное бюро замостило тропу кусками надгробных плит 11:07
СК проверит смерть воспитанника детского дома в ЕАО 11:02
Названы самые грязные регионы России 11:00
В Ульяновской области учителя заподозрили в избиении школьников 11:00
В нижегородской колонии умер ребенок 10:49
В Крыму отреагировали на радость Киева по поводу засухи на полуострове 10:44
Крестный ход в День памяти Евфросинии Полоцкой объединит 5 тысяч верующих 10:40
В Тульской области задержан глава администрации Новомосковска 10:37
Число вопросов к "Прямой линии" с Путиным превысило миллион 10:35
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на три километра 10:34
Иностранные военные на АрМИ-2018 смогут пострелять из "Града" 10:15
Пожар на территории новосибирского бетонного завода локализован 10:15
Пожару в казанском ТЦ присвоен четвертый номер сложности 10:08
В Беларуси стартовала спартакиада Союзного государства 2018 года 10:05
Защита Улюкаева просит снять арест с его имущества 09:58
Ученые научились выявлять опасные болезни по движениям курсора мышки 09:56
В Приморье школьнику выдали грамоту с символикой Украины 09:45
Япония усилила сбор данных о КНДР перед встречей Трампа и Ким Чен Ына 09:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция
05.06.2018 09:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье школьнику выдали грамоту с символикой Украины

Текст: Ольга Журман

Управление образования Уссурийска проводит проверку по факту выдачи школьнику грамоты об успешном окончанием учебного года, на которой размещен герб и флаг Украины.

Один из родителей выложил в Сеть видео - на кадрах в обрамлении грамоты виден герб Украины, в обе стороны от которого развевается двухцветная желто-голубая лента. В тексте читается номер учебного заведения - школа №30 города Уссурийска.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
Надо ли в школах отменять контрольные и домашние задания

Сегодня в школе экзаменационный день, директор занята на экзамене, а без нее комментариев не дают, сообщил РИА Новости представитель учебного заведения.

В соцсетях пользователи предположили, что грамота, скорее всего, не куплена, а скачана из интернета. Герб другой страны просто не разглядели, а желто-голубая лента воспринята как обрамление грамоты, поскольку изображена не в виде флага.

К слову, это не первый случай, когда грамоты с украинскими государственными символами по ошибке вручаются в образовательных учреждениях России. Так, например, было в 2016 году в Барнауле в детском саду № 258, когда грамоты выдали семьям за участие в конкурсе новогодних игрушек, и в Биробиджане в школе №10 такие грамоты выдали участникам школьной олимпиады.

Главное сегодня

Число вопросов к "Прямой линии" с Путиным превысило миллион
В Крыму отреагировали на радость Киева по поводу засухи на полуострове
Клинцевич: Эстония хочет угодить "хозяину" угрозами в адрес России
Видео: В Казани загорелся торговый центр
Непогода в Москве сохранится до вечера вторника