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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Безбилетное лето или слиток золота

Жители Магаданской области из-за отсутствия авиабилетов не могут вылететь в отпуск
Текст: Юрий Батин (Магадан)
Из Магаданской области невозможно вылететь на "большую землю" из-за отсутствия авиабилетов. Все места в эконом-классе по маршруту Магадан - Москва давно разобраны на два месяца вперед. В дефиците оказались даже билеты по бизнес-тарифу.
Проблемы с местами до Москвы на Колыме начались еще в апреле. Фото: EPA Проблемы с местами до Москвы на Колыме начались еще в апреле. Фото: EPA
Проблемы с местами до Москвы на Колыме начались еще в апреле. Фото: EPA

Корреспондент "РГ" попытался найти местечко в самолете на последнюю декаду июня. Ни одного прямого рейса Магадан - Москва авиационные агентства предложить не смогли ни за какие деньги. Не то что эконом - бизнес-класс (более 100 тысяч в один конец) на этот горячий период жители Колымского края раскупили. Правда, до столицы можно добраться и с пересадками. Вариантов множество. Самый дешевый билет (через Якутск) предлагают за 28,5 тысячи рублей. Это действительно дешево, но "авиаперелет" будет длиться мучительные два дня шесть часов 35 минут!

Фото: depositphotos.com
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Можно долететь быстрее через другие города, но это обойдется значительно дороже. Предлагают рейсы даже с двумя пересадками, к примеру, через Хабаровск и… Пекин. Время в пути составит один день 30 минут. Цена путешествия - 148 тысяч рублей (55,5 грамма колымского золота). В одну сторону.

Но что же с прямыми рейсами? Магаданская областная Дума сделала запрос в авиационные агентства о количестве свободных мест на московском направлении. Отовсюду пришел один неутешительный ответ: вплоть до 27 июля приобрести билет эконом-класса до столицы невозможно.

- Конечно, некоторые колымчане отменяют или переносят поездки, появляются единичные билеты, но в корне ситуация от этого не меняется, - отмечает председатель областного парламента Сергей Абрамов.

Отсутствие авиабилетов в отпускную пору объясняется сокращением числа рейсов. Год назад, когда вместе с группой "Аэро­флот" перевозки осуществляла компания "Вим-Авиа", их было девять в неделю. Сейчас самолеты "Аэрофлота" и "России" летают из Магадана в московские аэропорты пять раз. Через месяц "Россия" введет шестой рейс, но он был запланирован заранее, и все места на него распроданы вплоть до того же 27 июля.

До столицы можно добраться с пересадками, но "авиаперелет" будет длиться два дня и шесть часов 35 минут

Ситуация осложняется тем, что выбраться на "большую землю" с Колымы можно только самолетом. Не ехать же на машине по одноименной федеральной автодороге 2000 километров до Якутска, чтобы пересесть в лайнер там! Нет билетов - у людей сгорают отпуска. Чтобы решить проблему, власти региона провели переговоры с несколькими перевозчиками. Откликнулась авиакомпания "Икар". С 23 июня она включила в летнее расписание рейсы из Магадана в аэропорт "Жуковский". Боинг-767 на 290 кресел будет вылетать из столицы Колымы по средам и воскресеньям. Со дня на день здесь ждут начала продажи билетов.

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- Надеемся, после этого положение станет не столь напряженным, - считает Сергей Абрамов.

Проблемы с местами до Москвы на Колыме начались в апреле. Собственно, "беспроблемный" период длился менее недели, когда шла продажа льготных авиабилетов. 29 марта их начали реализовывать, а уже 4 апреля выделенные на них бюджетные деньги закончились. После этого средний тариф на московском направлении сразу подскочил до 52,8 тысячи рублей. А сейчас, по подсчетам Общественной палаты Магаданской области, он превышает 91 тысячу.

Официально

Минтранс внимательно следит за ситуацией, связанной с полетами на маршруте Магадан - Москва, заверили "Российскую газету" в ведомстве. Замминистра Александр Юрчик провел ряд совещаний, на которых обсуждался вопрос отсутствия билетов по специальным и "плоским" тарифам. В них участвовали представители Росавиации, авиакомпаний и региональных властей. Авиакомпания "Северный ветер" уже проинформировала Росавиацию о планах начать в июне полеты по маршруту Москва (Шереметьево) - Магадан - Москва с частотой два раза в неделю. "Сибирь", "Ютэйр", "Азур эйр" и "Якутия" рассматривают возможность установления стыковочных рейсов и сокращения времени ожидания между такими рейсами. Правительству Магаданской области совместно с местным аэропортом поручено рассмотреть возможность внесения изменений в расписание рейсов с целью добавления дополнительных частот, а также проработать вопрос снижения стоимости обслуживания в аэропорту Магадана.

Подготовила Татьяна Шадрина

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