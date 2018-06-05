Из Магаданской области невозможно вылететь на "большую землю" из-за отсутствия авиабилетов. Все места в эконом-классе по маршруту Магадан - Москва давно разобраны на два месяца вперед. В дефиците оказались даже билеты по бизнес-тарифу.

Корреспондент "РГ" попытался найти местечко в самолете на последнюю декаду июня. Ни одного прямого рейса Магадан - Москва авиационные агентства предложить не смогли ни за какие деньги. Не то что эконом - бизнес-класс (более 100 тысяч в один конец) на этот горячий период жители Колымского края раскупили. Правда, до столицы можно добраться и с пересадками. Вариантов множество. Самый дешевый билет (через Якутск) предлагают за 28,5 тысячи рублей. Это действительно дешево, но "авиаперелет" будет длиться мучительные два дня шесть часов 35 минут!

Можно долететь быстрее через другие города, но это обойдется значительно дороже. Предлагают рейсы даже с двумя пересадками, к примеру, через Хабаровск и… Пекин. Время в пути составит один день 30 минут. Цена путешествия - 148 тысяч рублей (55,5 грамма колымского золота). В одну сторону.

Но что же с прямыми рейсами? Магаданская областная Дума сделала запрос в авиационные агентства о количестве свободных мест на московском направлении. Отовсюду пришел один неутешительный ответ: вплоть до 27 июля приобрести билет эконом-класса до столицы невозможно.

- Конечно, некоторые колымчане отменяют или переносят поездки, появляются единичные билеты, но в корне ситуация от этого не меняется, - отмечает председатель областного парламента Сергей Абрамов.

Отсутствие авиабилетов в отпускную пору объясняется сокращением числа рейсов. Год назад, когда вместе с группой "Аэро­флот" перевозки осуществляла компания "Вим-Авиа", их было девять в неделю. Сейчас самолеты "Аэрофлота" и "России" летают из Магадана в московские аэропорты пять раз. Через месяц "Россия" введет шестой рейс, но он был запланирован заранее, и все места на него распроданы вплоть до того же 27 июля.

До столицы можно добраться с пересадками, но "авиаперелет" будет длиться два дня и шесть часов 35 минут

Ситуация осложняется тем, что выбраться на "большую землю" с Колымы можно только самолетом. Не ехать же на машине по одноименной федеральной автодороге 2000 километров до Якутска, чтобы пересесть в лайнер там! Нет билетов - у людей сгорают отпуска. Чтобы решить проблему, власти региона провели переговоры с несколькими перевозчиками. Откликнулась авиакомпания "Икар". С 23 июня она включила в летнее расписание рейсы из Магадана в аэропорт "Жуковский". Боинг-767 на 290 кресел будет вылетать из столицы Колымы по средам и воскресеньям. Со дня на день здесь ждут начала продажи билетов.

- Надеемся, после этого положение станет не столь напряженным, - считает Сергей Абрамов.

Проблемы с местами до Москвы на Колыме начались в апреле. Собственно, "беспроблемный" период длился менее недели, когда шла продажа льготных авиабилетов. 29 марта их начали реализовывать, а уже 4 апреля выделенные на них бюджетные деньги закончились. После этого средний тариф на московском направлении сразу подскочил до 52,8 тысячи рублей. А сейчас, по подсчетам Общественной палаты Магаданской области, он превышает 91 тысячу.

Официально

Минтранс внимательно следит за ситуацией, связанной с полетами на маршруте Магадан - Москва, заверили "Российскую газету" в ведомстве. Замминистра Александр Юрчик провел ряд совещаний, на которых обсуждался вопрос отсутствия билетов по специальным и "плоским" тарифам. В них участвовали представители Росавиации, авиакомпаний и региональных властей. Авиакомпания "Северный ветер" уже проинформировала Росавиацию о планах начать в июне полеты по маршруту Москва (Шереметьево) - Магадан - Москва с частотой два раза в неделю. "Сибирь", "Ютэйр", "Азур эйр" и "Якутия" рассматривают возможность установления стыковочных рейсов и сокращения времени ожидания между такими рейсами. Правительству Магаданской области совместно с местным аэропортом поручено рассмотреть возможность внесения изменений в расписание рейсов с целью добавления дополнительных частот, а также проработать вопрос снижения стоимости обслуживания в аэропорту Магадана.

Подготовила Татьяна Шадрина