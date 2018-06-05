Исполнители госконтрактов автоматически попадают в черный список - реестр недобросовестных поставщиков, если не справились со взятыми на себя обязательствами. Но как быть, если правила нарушает сам заказчик? При этом речь идет не о коррупционной составляющей, куда больше проблем возникает из-за халатности отдельных должностных лиц.

По данным управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области, в прошлом году в регионе было проведено 4422 процедуры определения поставщиков. По результатам экспертизы заявок на закупку почти каждую четвертую вернули на доработку заказчикам. Это означает, что документы не соответствовали требованиям закона либо содержали неполную или недостоверную информацию. За первый квартал этого года из 859 заявок на проведение торгов возвращены на доработку 64.

- После вступивших в силу изменений, ужесточивших ответственность должностных лиц за соблюдение закона о госзакупках, таких проблем стало меньше. За первое нарушение чиновнику выносится предупреждение, за повторное - дисквалификация. Но говорить о том, что все сложности решены, преждевременно. Жалобы по поводу участия в госзакупках носят сезонный характер. Их шквал приходится на вторую половину года, когда выделяются основные денежные средства из бюджета, - пояснил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Карим Кузахметов.

За забывчивость или невнимательность отдельных чиновников приходится расплачиваться поставщикам товаров или услуг. За невыполнение контракта им грозят миллионные штрафы.

Например, в непростой ситуации оказалась пензенская компания, заключившая контракт с комитетом по управлению имуществом (КУИ) подмосковного города Каширы. Необходимо было провести комплекс кадастровых работ в отношении линии электропередачи. Однако приступить к ним специалисты так и не смогли. Исходя из техзадания, невозможно было даже понять, о каких именно линиях идет речь и где они расположены. Уточнить эту информацию исполнитель честно пытался: за три месяца им было направлено несколько десятков писем в адрес заказчика, представитель пензенской фирмы выезжал в Подмосковье и принимал участие в совещании с участием энергетиков и местных властей. Но вразумительного ответа так и не получил.

- Чтобы было понятно, в чем суть спора, приведу такой пример, - говорит и. о. генерального директора компании Екатерина Чикина. - Представьте, что студент приходит на экзамен, и преподаватель дает ему решить уравнение с двумя неизвестными. Экзаменуемый просит назвать хотя бы одно из неизвестных, чтобы справиться с задачей. Учитель сначала соглашается, а потом говорит, что потерял текст задания у себя на столе. Ректор выделяет деньги на "поисковую группу". Когда спустя девять месяцев нужная бумага все-таки находится, экзаменуемому отказываются назвать полное условие уравнения. Из вуза его отчисляют, да еще и просят выплатить штраф по уставу учреждения. Студент, конечно, не соглашается. Он идет в совет ректоров с вопросом: "Можно ли решить такое уравнение, не зная оба неизвестных?" Ответ: "Конечно же, нет!" Но это уже никого не интересует.

В настоящее время в ситуации разбирается Арбитражный суд Московской области, где рассматриваются два встречных иска сторон. Примечательно, что по заявлению администрации о выплате пени вердикт уже вынесен. На компанию наложены штрафные санкции - свыше 800 тысяч рублей, это больше суммы самого контракта, деньги по которому не были получены.

В мэрии Каширы считают, что имели право так поступить.

"Срок исполнения контракта истек, он не был выполнен. На момент обращения в суд прошел почти год. Пени начисляются за каждый день просрочки в размере не менее одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта", - так мотивировал требования в исковом заявлении муниципальный заказчик.

Ответчик счел такое решение формальным и направил кассационную жалобу.

По закону, если контракт не исполнен, заказчик действительно вправе требовать его расторжения и выплаты неустойки. Вот только в причинах неисполнения разбираться никто не спешит. В итоге все больше торгов по муниципальным заказам признаются несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Бизнес опасается браться за заведомо невыполнимые задания.

Справка "РГ"

За 2017 год УФАС по Пензенской области рассмотрено 118 жалоб на положения документации о торгах, а также на действия комиссий по осуществлению закупок. Из них 87 жалоб признаны необоснованными, 13 - обоснованными, 9 - частично обоснованными, 9 отозваны.