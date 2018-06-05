Под Пензой загорелся перевозивший газ грузовик

Во вторник ЧП произошло на федеральной трассе М-5 Урал под Пензой. Из-за загоревшегося, словно факел, грузовика пришлось перекрыть движение на 375-м километре автомобильной дороги у села Махалино Пензенской области.

- Произошло возгорание грузового автомобиля ЗИЛ. По предварительным данным пострадавших нет. Информация уточняется, на месте работают инспекторы, - сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области.

Причины аварии устанавливаются.

Из-за ЧП образовалась километровая пробка. Как сообщили в «Поволжуправтодоре», в 13.30 движение по федеральной автотрассе было восстановлено. Последствия утечки газа ликвидированы.