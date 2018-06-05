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Проект: В регионах

Расширяя горизонты

"Урал ФД" намерен выйти на мультирегиональный рынок банковских услуг
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Экономика Поволжья №7583 (120)
Говоря о сильных пермских брендах, невозможно обойти вниманием крупнейший региональный банк "Урал ФД".
Актуальная база розничных клиентов банка сегодня составляет более 150 тысяч человек и постоянно растет. Фото: Банк "Урал ФД" Актуальная база розничных клиентов банка сегодня составляет более 150 тысяч человек и постоянно растет. Фото: Банк "Урал ФД"
Актуальная база розничных клиентов банка сегодня составляет более 150 тысяч человек и постоянно растет. Фото: Банк "Урал ФД"

За 28 лет кредитное учреждение многое пережило - менялись экономические условия, структура работы с клиентами, открывались новые направления, офисы и филиалы. Сегодня "Урал ФД" - это современная и надежная финансовая компания, которая по праву входит в список лучших банков Урала и ТОП-200 лучших банков России.

Финансовое учреждение осуществляет деятельность по трем основным направлениям: оказывает услуги физическим и юридическим лицам под брендами "Клюква" и "Урал ФД", а также развивает частное банковское обслуживание состоятельных клиентов - UFD Private banking.

Актуальная база розничных клиентов банка сегодня составляет более 150 тысяч человек и постоянно растет. В число корпоративных клиентов "Урал ФД" входят такие крупные федеральные предприятия, как "Метафракс", "Уралкалий", телекоммуникационная компания "ЭР-Телеком Холдинг" и другие.

По основным показателям финансовой деятельности, начиная от объема чистых активов и заканчивая размерами кредитного и депозитного портфелей, "Урал ФД" демонстрирует стабильную динамику среди крупнейших российских банков.

По итогам первого квартала 2018 года банк выдал предпринимателям порядка 1,7 миллиарда рублей. Прирост объемов кредитования по сравнению с прошлым годом - 58 процентов. Чистая прибыль банка на 1 апреля 2018 года составила 133 миллиона рублей, это на 24 процента выше, чем за аналогичный период 2017 года. Показатели рентабельности также улучшились: рентабельность активов банка "Урал ФД" составила 2,8 процента (+0,1 процента), рентабельность собственных средств достигла уровня 17,4 процента.

Финансовая устойчивость банка подтверждается и рейтингами ведущих аналитических агентств России и мира.

С 2017 года "Урал ФД" входит в ТОП-100 самых надежных банков России по версии Forbes. Имеет высокую оценку кредитоспособности и ликвидности от экспертов международного агентства Moody's Investors Service и российского агентства "Эксперт РА" (RAEX).

Инфраструктура "Урал ФД" насчитывает 21 офис в Перми, Пермском крае, Екатеринбурге и Москве. Принятая в конце 2017 года стратегия развития банка на ближайшие 10 лет предполагает выход пермского финансового бренда в другие регионы России.

Банк "Урал ФД"

- Мы успешно завершили этап сохранения и аккумуляции ресурсов, накопили необходимый потенциал и сегодня нацелены на масштабирование бизнеса и превращение из регионального банка в мультирегионального игрока с физическим присутствием не менее чем в 15 субъектах РФ, - отметил председатель правления банка "Урал ФД" Алексей Вырков.

Стартап корпоративного бизнеса "Урал ФД" в Екатеринбурге, запущенный в октябре 2017 года, хорошо зарекомендовал себя у бизнесменов Урала. По итогам апреля этот офис стал одним из самых успешных в корпоративной сети по открытию расчетных счетов и в мае 2018 года занял первое место в трех номинациях фестиваля качества услуг кредитования и размещения свободных денежных средств в Екатеринбурге.

- Наш банк - это тоже бизнес, именно поэтому мы прекрасно знаем актуальные задачи современных предпринимателей и стремимся предлагать клиентам качественный сервис и продукты, которые позволят максимально удобно, быстро и без лишних затрат достигать поставленных целей, - сказал Алексей Вырков. - Кроме заложенной в стратегии экспансии в другие регионы с корпоративным брендом, мы активно изу­чаем возможности дистанционного розничного кредитования без физического присутствия в новых городах. В целом банк настроен на планомерную и активную работу по всем трем своим бизнес-направлениям. Лояльность и доверие клиентов, поддержка акционеров и благоприятные макроэкономические факторы, безусловно, способствуют реализации наших планов.
 
 

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