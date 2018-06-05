В Чебоксарах построят 10 детских садов

Свыше двух тысяч мест будет дополнительно создано в детских садах, которые возведут в столице Чувашии в 2018 и 2019 годах.

Таким образом, должна быть ликвидирована очередность для малышей в возрасте от двух лет.

Об этом на еженедельном совещании заявил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

По его словам, в этом году в рамках реализации федеральной целевой программы "Жилище" начато строительство детских садов в микрорайонах "Соляное" на 220 мест и в жилом районе "Новый город" на 160 мест. Минстроем РФ на эти цели выделено 680 миллионов рублей.

В настоящее время на экспертизе находятся проекты еще восьми детских садов, которые планируется построить в Чебоксарах в 2019 году, готовится документация для конкурсных процедур.

Новые дошкольные учреждения появятся в жилом районе "Новый город", в поселке Сосновка, микрорайонах "Университетский-2", "Солнечный", "Кувшинка", а также на улице Б. Хмельницкого.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Как пояснил Ладыков, на строительство детских садов в Чувашии федеральное правительство выделило свыше 1,3 миллиарда рублей.

- Майским указом главы государства поставлена задача создать условия для раннего развития детей в возрасте до трех лет, что даст возможность их мамам осуществлять трудовую деятельность. В Чебоксарах к юбилею города мы планируем по госпрограмме ввести 8 детских садов, еще 2 детских садах - в рамках федеральной целевой программы "Жилище". Предстоит масштабная работа. Цифры небывалые, надеюсь, что вместе с коллегами, строителями, нам удастся реализовать поставленную задачу, - заявил сити-менеджер.

Напомним, в 2017 году в столице Чувашии были введены в эксплуатацию детские сады в районе "Новый город", в микрорайонах "Радужный", "Альгешево" и "Садовый".