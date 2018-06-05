В Кировской области на ребенка упали футбольные ворота

СУ СК РФ по Кировской области начало доследственную проверку по факту травмирования 13-летнего мальчика упавшими на него футбольными воротами.

В понедельник в спортивном зале ледового дворца в Кирово-Чепецке во время тренировки юношеской хоккейной команды на мальчика упали футбольные ворота, не закрепленные надлежащим образом.

В результате подросток получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и был госпитализирован.

Сейчас следователи изучают все обстоятельства произошедшего, устанавливают виновного. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.