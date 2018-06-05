В нижегородской колонии умер ребенок

СУ СКР по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту смерти малолетнего в "Доме ребенка" одной из колоний. Об этом "РГ" сообщили в прокуратуре региона, которая проводила проверку по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях.

В ходе проверки были выявлены грубые нарушения действующего законодательства в сфере охраны детей - им не могли обеспечить надлежащий уход из-за недостаточного количества медицинского персонала. В адрес начальника ГУ ФСИН России по области внесено представление для устранения выявленных нарушений, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность).

Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах, мальчик 2017 года рождения скончался в исправительной колонии № 2 в марте нынешнего года. В ГУФСИН по региону эту ситуацию не комментируют.