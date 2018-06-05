В России создано шасси для боевого лазера "Пересвет"

Российский боевой лазер "Пересвет" передвигается в фургоне производства компании из Набережных Челнов.

- Фургон нашего производства используется для саровского боевого лазера, который недавно был представлен в послании президента, - рассказал РИА Новости представитель предприятия.

Напомним, 1 марта Владимир Путин рассказал о новейший военных разработках - в их числе был и мобильный боевой лазер. Название для нового оружия было выбрано путем открытого голосования на сайте Минобороны РФ.

В мае замглавы военного ведомства Юрий Борисов сообщил, что в ближайшие два-три года "Пересвет" будет модернизирован.

- Сегодня комплекс требует достаточно много машин обеспечения, но скоро он станет достаточно компактным. Тогда, возможно, мы покажем его на Параде Победы в Москве, - рассказал Борисов.

Технические характеристики оружия не разглашаются. Зато теперь известен его создатель - Российский федеральный ядерный центр в Сарове, разработчик и производитель ядерного оружия. Одним из направлений деятельности центра является физика лазеров.

Компания из Набережных Челнов занимается выпуском надстроек различного назначения для грузовых автомобилей. Среди ее продукции есть броневики и защищенные автомобили для перевозки взрывчатки.