В Татарстане школьнице пришлось раздеться перед ЕГЭ

В Нижнекамске выпускнице местной школы пришлось снять бюстгальтер, чтобы попасть на сдачу ЕГЭ. О происшествии рассказала в соцсетях мама школьницы, позже его подтвердили в местной администрации.

Перед ЕГЭ по химии старшеклассников нижнекамской школы пропускали через рамку металлодетектора. Прибор несколько раз среагировал на одну из школьниц, хотя в руках у той ничего не было. Девушка направилась в туалет, сняла бюстгальтер и только так смогла попасть на экзамен.

Информация об инциденте немедленно распространилась по соцсетям. "Подскажите, пожалуйста, как быть дальше? Куда обращаться? У учащихся и так стресс на фоне экзаменов, так еще до слез доводят и заставляют раздеваться", - написала мама выпускницы.

Происшествие прокомментировали в местной администрации.

- Так как металлорамка не переставала сигнализировать о наличии металлических предметов, а подходило время начала экзамена, одна из учениц пошла в туалет и, сняв нижнее белье, прошла через рамку. Никто из присутствующих на входе в пункт приема экзаменов не предлагал снимать бюстгальтер, - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ Совета Нижнекамского муниципального района Марина Камелина.