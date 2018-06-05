В Удмуртии спасли потерявшего сознание грибника

В Удмуртии спасли грибника, который ушел в лес и потерял создание из-за сахарного диабета. О пропаже 56-летнего мужчины в сарапульский пожарно-спасательный гарнизон сообщили его родственники, рассказали "РГ" в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

На место выехали волонтеры, спасательные отряды, опергруппа полиции, бригада "скорой помощи", которые опросили жителей деревни Юрино, но те заявили, что мужчину не видели. После этого начались поиски.

Осложнялись они тем, что вокруг деревни много логов, лесопосадок, оврагов, полей с высокой сухой травой и колючими кустарниками. Грибника искали в радиусе десяти километров от поселения. Чтобы ускорить поиски, подключили беспилотник, однако с наступлением темноты его использовать перестали.

Около полуночи поиски приостановили, а с рассветом вновь возобновили. Лишь после обеда в рациях прозвучало:

- Внимание всем! Пострадавший с признаками жизни обнаружен в поле в северо-западном направлении, всем группам выдвинуться к месту обнаружения.

Грибника нашли без сознания, оказали ему первую медицинскую помощь и на самодельных носилках донесли до "скорой помощи". После осмотра фельдшер сказал, что мужчина в тяжелом состоянии, но жить будет. Сейчас он находится в одной из больниц Сарапула.