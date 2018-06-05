В Ульяновске похоронное бюро замостило тропу кусками надгробных плит

В Ульяновске тропу в промзоне на улице Радищева вымостили кусками надгробных плит. Об этом "РГ" сообщили во вторник в пресс-службе администрации города.

Таким образом похоронное бюро решило привести в порядок территорию вокруг своей конторы.

Инцидент всплыл полторы недели назад, когда в администрацию сообщили, что земляная тропа на улице Радищева в районе северного трамвайного депо, ведущая к различным объектам бизнеса, частично замощена с помощью надгробных плит. Выяснилось, что среди местных предпринимателей есть в том числе и похоронная контора, специализирующаяся на изготовлении надгробий. Ее сотрудники и "благоустроили" тропу.

- Но на четырех кусках плит отчетливо разбирались фрагменты имен, фамилий и даты жизни, хотя целиком информация не читалась. И хотя формально похоронное бюро ничего не нарушило, сотрудники администрации провели с предпринимателем профилактическую беседу. И в тот же день бракованные плиты были зашлифованы, - рассказали "РГ" подробности инцидента в администрации Ульяновска.