Новости

Флот Украины пожаловался на отсутствие денег 11:16
Бывший министр обороны США Фрэнк Карлуччи скончался на 88 году жизни 11:15
На Урале приемного отца 60 детей отдали под суд за мошенничество 11:13
Найдены останки человека, распятого 2000 лет назад 11:10
В Ульяновске похоронное бюро замостило тропу кусками надгробных плит 11:07
СК проверит смерть воспитанника детского дома в ЕАО 11:02
Названы самые грязные регионы России 11:00
В Ульяновской области учителя заподозрили в избиении школьников 11:00
В нижегородской колонии умер ребенок 10:49
В Крыму отреагировали на радость Киева по поводу засухи на полуострове 10:44
Крестный ход в День памяти Евфросинии Полоцкой объединит 5 тысяч верующих 10:40
В Тульской области задержан глава администрации Новомосковска 10:37
Число вопросов к "Прямой линии" с Путиным превысило миллион 10:35
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на три километра 10:34
Иностранные военные на АрМИ-2018 смогут пострелять из "Града" 10:15
Пожар на территории новосибирского бетонного завода локализован 10:15
Пожару в казанском ТЦ присвоен четвертый номер сложности 10:08
В Беларуси стартовала спартакиада Союзного государства 2018 года 10:05
Защита Улюкаева просит снять арест с его имущества 09:58
Ученые научились выявлять опасные болезни по движениям курсора мышки 09:56
В Приморье школьнику выдали грамоту с символикой Украины 09:45
Япония усилила сбор данных о КНДР перед встречей Трампа и Ким Чен Ына 09:43
Видео: В Беларуси создали летающий гранатомет 09:30
Непогода в Москве сохранится до вечера вторника 09:29
Видео: В Казани загорелся торговый центр 09:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция
05.06.2018 11:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ульяновской области учителя заподозрили в избиении школьников

Текст: Андрей Куликов (Ульяновск)

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя одной из школ, который подозревается в том, что бил и унижал учеников.

В Ростовской области школьник ранил одноклассника из ружья

Как рассказал ТАСС старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима, дело в отношении педагога школы Карсунского района было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Ученики рассказали проверяющим, что учитель мог ударить их по лицу грязным веником, таскал за шиворот, обзывал.

По предварительным данным, потерпевшими по делу могут быть признаны семь учеников пятых-шестых классов.

Сам преподаватель заявил, что дети его оговаривают. В настоящее время этот учитель отстранен от работы в школе.

Как уточнили в прокуратуре, педагога подозревают в неисполнении педагогическим работником обязанностей по отношению к несовершеннолетним и жестоком обращениям с детьми. По уголовному законодательству за подобное преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Главное сегодня

Число вопросов к "Прямой линии" с Путиным превысило миллион
В Крыму отреагировали на радость Киева по поводу засухи на полуострове
Клинцевич: Эстония хочет угодить "хозяину" угрозами в адрес России
Видео: В Казани загорелся торговый центр
Непогода в Москве сохранится до вечера вторника