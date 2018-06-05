В Ульяновской области учителя заподозрили в избиении школьников

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя одной из школ, который подозревается в том, что бил и унижал учеников.

Как рассказал ТАСС старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима, дело в отношении педагога школы Карсунского района было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Ученики рассказали проверяющим, что учитель мог ударить их по лицу грязным веником, таскал за шиворот, обзывал.

По предварительным данным, потерпевшими по делу могут быть признаны семь учеников пятых-шестых классов.

Сам преподаватель заявил, что дети его оговаривают. В настоящее время этот учитель отстранен от работы в школе.

Как уточнили в прокуратуре, педагога подозревают в неисполнении педагогическим работником обязанностей по отношению к несовершеннолетним и жестоком обращениям с детьми. По уголовному законодательству за подобное преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.