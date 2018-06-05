Видео: В Казани загорелся торговый центр

В столице Татарстана загорелся торговый центр "Порт". Пожару присвоен повышенный, третий номер вызова.

Сообщение о задымлении в оптово-розничном торговом центре поступило к спасателям в 8.22. Учитывая специфику объекта, пожару был присвоен повышенный, второй номер. По прибытии на место статус ЧП еще раз повысился.

- По данным разведки, происходит горение на площади около 20 квадратных метров на первом этаже ТЦ. Персонал эвакуируют, посетителей нет - центр еще не открылся. На месте происшествия работают более 10 пожарных расчетов, - рассказал руководитель пресс-службы республиканского ГУ МЧС Андрей Родыгин.