Власти Удмуртии решили реформировать свой автопарк: в скором времени он начнет работать как корпоративное такси. Таким образом чиновники надеются избежать простоя автомобилей, лишнюю технику передать муниципалитетам и в результате сэкономить бюджетные средства.

Реформирование транспортного цеха должно состояться в течение лета, "персоналка" в итоге будет закреплена только за губернатором.

Напомним, осенью власти Удмуртии решили провести эксперимент и пересадили на обычные такси сотрудников ряда министерств и ведомств. На такси чиновники могли ездить как по Ижевску, так и по районам республики, но исключительно по служебным делам. Ездили по обычному корпоративному тарифу: стоимость минимальной поездки - 99 рублей до пяти километров пути, далее 12 рублей за километр по городу и 14 рублей за его чертой.

По отзывам, чиновники говорили, что не видят большой разницы в том, на чем ездить по служебным делам. Однако, по словам руководителя Агентства информатизации и связи Удмуртии Тимура Меджитова, итоги эксперимента помимо существенной экономии показали и недостатки внешнего такси. Скажем, поездки по регионам влетали в копеечку.

- Сейчас мы пошли по немного другому пути, - разъясняет он. - Можно сказать, создаем собственное такси, то есть правительственные автомобили будут работать в режиме таксопарка, но только по своим заказам.

Их от чиновников принимают через мобильное приложение. Ближайший к месту автомобиль выезжает, привозит сотрудника (выбрать машину по своему усмотрению он не может), к примеру, на совещание и больше не ждет его два-три часа, а сразу принимает следующий заказ, а если его нет - возвращается на базу. Соответственно, как только совещание закончилось, чиновник снова вызывает автомобиль.

По словам чиновников, они не видят большой разницы в том, на чем ездить по служебным делам

Использовать машины в личных целях нельзя, даже при условии, что служащий готов заплатить из своего кармана. По итогам каждой поездки формируется путевой лист, поэтому в любой момент можно проверить, где был автомобиль. После завершения пилотной части проекта будет принято решение о сокращении автобазы. Сейчас в автопарке около 80 автомобилей, в том числе грузовых.

- Я думаю, что за год экономия от этого проекта должна составить несколько миллионов рублей, - подытожил Меджитов.