Новости

В Удмуртии сильный ветер оставил без света девять районов 20:30
На юге России Су-25 отработали посадку и взлет с грунта 20:28
Жителя Удмуртии отправили в тюрьму за изнасилования подростков 20:20
Стало известно место и название отеля встречи Трампа и Ким Чен Ына 20:04
Усэйн Болт дебютировал за норвежский футбольный клуб "Стремгодсет" 19:56
Президент Австрии: Российский газ в 2-3 раза дешевле американского СПГ 19:56
В Туле суд арестовал главу администрации Новомосковска 19:50
В Вене Путин объяснил, как снизить поток мигрантов в Европу 19:45
Из-за нашествия саранчи в четырех районах Дагестана ввели режим ЧС 19:45
Видео: В Петербурге ветер обрушил на девушку информационный щит 19:17
На Пушкинской площади 6 июня будет звучать проект "Читаем Онегина" 19:16
В Коми женщина умерла после ранения в ладонь 19:15
Интервью Путина заинтересовало австрийцев, особенно молодежь 19:15
Соглашение о поставках российского газа в Австрию продлено до 2040 года 19:14
Минсельхоз Крыма назвал плюсы от перекрытия Северо-Крымского канала 19:13
В Югре совершил незапланированную посадку международный рейс 19:13
Президент Австрии: Владимир Путин журналистам интереснее, чем я 19:07
ДНР пригрозила Украине морскими "Чебурашками" 19:05
АСВ начнет выплаты вкладчикам "О.К.Банка" и банка "Уссури" 18:55
Audi представила новый флагман Q8 18:52
В Смоленске женщина вывезла тело убитой тети на грузовом такси 18:45
Вышел трейлер очень странной британской комедии "Плавая с мужчинами" 18:45
Новая Третьяковка пустит москвичей в мастерскую Малевича 18:44
Шойгу впервые покажет свои художественные работы 18:42
В Госдуме предложили сделать выходными дни матчей сборной России на ЧМ 18:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция
05.06.2018 20:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

"Персоналки" на приколе

Автопарк правительства Удмуртии переведут в режим такси
Текст: Яна Шамаева
Российская газета - Федеральный выпуск №7584 (121)
Власти Удмуртии решили реформировать свой автопарк: в скором времени он начнет работать как корпоративное такси. Таким образом чиновники надеются избежать простоя автомобилей, лишнюю технику передать муниципалитетам и в результате сэкономить бюджетные средства.

Реформирование транспортного цеха должно состояться в течение лета, "персоналка" в итоге будет закреплена только за губернатором.

Напомним, осенью власти Удмуртии решили провести эксперимент и пересадили на обычные такси сотрудников ряда министерств и ведомств. На такси чиновники могли ездить как по Ижевску, так и по районам республики, но исключительно по служебным делам. Ездили по обычному корпоративному тарифу: стоимость минимальной поездки - 99 рублей до пяти километров пути, далее 12 рублей за километр по городу и 14 рублей за его чертой.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Чиновники могут расти в должности при переезде по ротации

По отзывам, чиновники говорили, что не видят большой разницы в том, на чем ездить по служебным делам. Однако, по словам руководителя Агентства информатизации и связи Удмуртии Тимура Меджитова, итоги эксперимента помимо существенной экономии показали и недостатки внешнего такси. Скажем, поездки по регионам влетали в копеечку.

- Сейчас мы пошли по немного другому пути, - разъясняет он. - Можно сказать, создаем собственное такси, то есть правительственные автомобили будут работать в режиме таксопарка, но только по своим заказам.

Их от чиновников принимают через мобильное приложение. Ближайший к месту автомобиль выезжает, привозит сотрудника (выбрать машину по своему усмотрению он не может), к примеру, на совещание и больше не ждет его два-три часа, а сразу принимает следующий заказ, а если его нет - возвращается на базу. Соответственно, как только совещание закончилось, чиновник снова вызывает автомобиль.

По словам чиновников, они не видят большой разницы в том, на чем ездить по служебным делам

Использовать машины в личных целях нельзя, даже при условии, что служащий готов заплатить из своего кармана. По итогам каждой поездки формируется путевой лист, поэтому в любой момент можно проверить, где был автомобиль. После завершения пилотной части проекта будет принято решение о сокращении автобазы. Сейчас в автопарке около 80 автомобилей, в том числе грузовых.

- Я думаю, что за год экономия от этого проекта должна составить несколько миллионов рублей, - подытожил Меджитов.

Главное сегодня

"Газпром" прокомментировал сообщение об аресте голландских активов
Косачев прокомментировал призыв Италии пересмотреть санкции против РФ
Путин по-немецки урезонил австрийского журналиста
Введена уголовная ответственность за интернет-торговлю редкими животными
Скотленд-Ярд сделал заявление по расследованию дела Скрипалей