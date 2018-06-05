Новости

В Удмуртии сильный ветер оставил без света девять районов 20:30
На юге России Су-25 отработали посадку и взлет с грунта 20:28
Жителя Удмуртии отправили в тюрьму за изнасилования подростков 20:20
Стало известно место и название отеля встречи Трампа и Ким Чен Ына 20:04
Усэйн Болт дебютировал за норвежский футбольный клуб "Стремгодсет" 19:56
Президент Австрии: Российский газ в 2-3 раза дешевле американского СПГ 19:56
В Туле суд арестовал главу администрации Новомосковска 19:50
В Вене Путин объяснил, как снизить поток мигрантов в Европу 19:45
Из-за нашествия саранчи в четырех районах Дагестана ввели режим ЧС 19:45
Видео: В Петербурге ветер обрушил на девушку информационный щит 19:17
На Пушкинской площади 6 июня будет звучать проект "Читаем Онегина" 19:16
В Коми женщина умерла после ранения в ладонь 19:15
Интервью Путина заинтересовало австрийцев, особенно молодежь 19:15
Соглашение о поставках российского газа в Австрию продлено до 2040 года 19:14
Минсельхоз Крыма назвал плюсы от перекрытия Северо-Крымского канала 19:13
В Югре совершил незапланированную посадку международный рейс 19:13
Президент Австрии: Владимир Путин журналистам интереснее, чем я 19:07
ДНР пригрозила Украине морскими "Чебурашками" 19:05
АСВ начнет выплаты вкладчикам "О.К.Банка" и банка "Уссури" 18:55
Audi представила новый флагман Q8 18:52
В Смоленске женщина вывезла тело убитой тети на грузовом такси 18:45
Вышел трейлер очень странной британской комедии "Плавая с мужчинами" 18:45
Новая Третьяковка пустит москвичей в мастерскую Малевича 18:44
Шойгу впервые покажет свои художественные работы 18:42
В Госдуме предложили сделать выходными дни матчей сборной России на ЧМ 18:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция
05.06.2018 20:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Удмуртии отправили в тюрьму за изнасилования подростков

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии владельца кафе "Шоколад" в селе Дебесы отправили в тюрьму за серийные изнасилования подростков.

Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Жителя Тюмени будут судить за изнасилование знакомой

Всего следствие выявило шесть фактов изнасилований, которые подсудимый совершил с 2012 по 2016 годы. Также летом 2016 мужчина напал на своего знакомого, ударил его головой о стену и потребовал полмиллиона за порванную футболку.

По факту происшествий в отношение мужчины возбудили уголовные дела по части 1 статьи 131 УК России ("Изнасилование"), пункту "а" части 3 статьи 131 ("Изнасилование несовершеннолетней"), части 4 статьи 134 ("Половое сношение и иные действия сексуального характера  с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста"), пунктам "в", "г" части 2 статьи 163 ("Вымогательство").

Известно, что жертвами владельца кафе стали 18-летняя официантка, которую он изнасиловал на кладбище, две шестнадцатилетние студентки местного учебного заведения, три девушки 14-15 лет. Со всеми пострадавшими он знакомился в своем кафе. Девушки, боясь расправы, в полицию не обращались.

Главное сегодня

"Газпром" прокомментировал сообщение об аресте голландских активов
Косачев прокомментировал призыв Италии пересмотреть санкции против РФ
Путин по-немецки урезонил австрийского журналиста
Введена уголовная ответственность за интернет-торговлю редкими животными
Скотленд-Ярд сделал заявление по расследованию дела Скрипалей