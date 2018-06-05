Жителя Удмуртии отправили в тюрьму за изнасилования подростков

В Удмуртии владельца кафе "Шоколад" в селе Дебесы отправили в тюрьму за серийные изнасилования подростков.

Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Всего следствие выявило шесть фактов изнасилований, которые подсудимый совершил с 2012 по 2016 годы. Также летом 2016 мужчина напал на своего знакомого, ударил его головой о стену и потребовал полмиллиона за порванную футболку.

По факту происшествий в отношение мужчины возбудили уголовные дела по части 1 статьи 131 УК России ("Изнасилование"), пункту "а" части 3 статьи 131 ("Изнасилование несовершеннолетней"), части 4 статьи 134 ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста"), пунктам "в", "г" части 2 статьи 163 ("Вымогательство").

Известно, что жертвами владельца кафе стали 18-летняя официантка, которую он изнасиловал на кладбище, две шестнадцатилетние студентки местного учебного заведения, три девушки 14-15 лет. Со всеми пострадавшими он знакомился в своем кафе. Девушки, боясь расправы, в полицию не обращались.