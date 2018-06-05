Пожар на территории новосибирского бетонного завода локализован

Новосибирским пожарным в короткие сроки удалось локализовать возгорание на открытой площадке в 300 квадратных метров, принадлежащей бетонному заводу №1. Погибших и пострадавших нет.

- Пожар начался на территории растворного узла. Здесь находятся кучи песка, щебня и несколько резервуаров, вокруг которых расположены несколько сооружений из листового металла, закрепленного на деревянных каркасах - горели именно они. Помимо этого, до прибытия пожарных расчетов взорвалось несколько газовых баллонов, еще как минимум четыре остались неповрежденными, - рассказал "РГ" руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Павел Винаков.

В данный момент специалисты работают на разборе горевших конструкций, проливают их во избежание повторного возгорания. О пожаре на пульт МЧС сообщили очевидцы, дым был заметен даже жителям отдаленных многоэтажек, а хлопки слышны в радиусе нескольких сотен метров.