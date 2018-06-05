Шойгу впервые покажет свои художественные работы

В рамках "Дней армейской культуры в республике Тыва" 6 июня в национальном музее "Алдан -Матыыр" откроется выставка художественных работ министра обороны РФ Сергея Шойгу.

- Будут представлены живопись, графика, изделия из дерева: вазы, шкатулки, скульптуры. Работы демонстрируются впервые, - подчеркнули в военном ведомстве.

Параллельно с персональной выставкой министра обороны будут работать еще несколько экспозиций на военную тематику. Военная историческая библиотека Генерального штаба представит уникальные и редкие издания из своих фондов, включая карты азиатской части России. Студия военных художников имени М.Б. Грекова покажет батальную живопись - некоторые картины совсем новые, написаны в Сирии. Коллекция военных плакатов разных эпох предоставлена Центральным музеем Вооруженных сил.

Выставка армейского искусства "Непобедимая и легендарная" приурочена к 100-летию армии России и будет работать до конца июня.