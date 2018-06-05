Сибирские приставы разыскали алиментщика, решившего уйти в монастырь

Специалистам новосибирского областного Управления федеральной службы судебных приставов удалось разыскать должника во время церковной службы. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, 47-летний мужчина решил уйти в монастырь, однако в мирской жизни задолжал бывшей семье порядка 50 тысяч рублей.

По данным приставов, новосибирец не имеет стабильного источника доходов, однако это отнюдь не освобождает его от ответственности перед собственным шестилетним ребенком. Сначала алиментщика пытались застать дома, но, по словам соседей, он в последнее время появлялся там очень редко. Приставы решили проверить слухи, что мужчина нашел приют при монастыре.

Настоятель Михаило-Архангельского монастыря в селе Козиха Ордынского района подтвердил, что мужчина на добровольных началах служит в церкви и готовится уйти в монастырь.

Как сообщили в областном управлении ФССП, во время службы в церкви должник столкнулся с судебным приставом-исполнителем, который вручил ему предупреждение о возможном привлечении к административной и уголовной ответственности, если тот снова оступится и проигнорирует оплату алиментов.

После разговора с приставом должник перечислил в счет содержания ребенка пятую часть задолженности, пообещав больше не забывать об исполнении долга перед бывшей семьей.