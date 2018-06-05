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05.06.2018 16:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сибирские приставы разыскали алиментщика, решившего уйти в монастырь

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Специалистам новосибирского областного Управления федеральной службы судебных приставов удалось разыскать должника во время церковной службы. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, 47-летний мужчина решил уйти в монастырь, однако в мирской жизни задолжал бывшей семье порядка 50 тысяч рублей.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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По данным приставов, новосибирец не имеет стабильного источника доходов, однако это отнюдь не освобождает его от ответственности перед собственным шестилетним ребенком. Сначала алиментщика пытались застать дома, но, по словам соседей, он в последнее время появлялся там очень редко. Приставы решили проверить слухи, что мужчина нашел приют при монастыре.

Настоятель Михаило-Архангельского монастыря в селе Козиха Ордынского района подтвердил, что мужчина на добровольных началах служит в церкви и готовится уйти в монастырь.

Как сообщили в областном управлении ФССП, во время службы в церкви должник столкнулся с судебным приставом-исполнителем, который вручил ему предупреждение о возможном привлечении к административной и уголовной ответственности, если тот снова оступится и проигнорирует оплату алиментов.

После разговора с приставом должник перечислил в счет содержания ребенка пятую часть задолженности, пообещав больше не забывать об исполнении долга перед бывшей семьей.

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