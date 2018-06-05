В Сибири поймали дезертира, перешедшего границу с помощью Google Maps

В Баганском районе Новосибирской области сотрудники прокуратуры и полиции, ехавшие по автодороге между остановочной платформой Районная и селом Андреевка, остановили мужчину. Он шел по шоссе с большим рюкзаком и не был похож на местного жителя - скорее, на бывалого путешественника. Документов у него не оказалось.

Как рассказал "РГ" прокурор Баганского района Илья Черкас, который присутствовал при задержании подозрительного гражданина, вначале тот пытался выдать себя за работника какой-нибудь местной организации. Однако не смог назвать ни одного имени руководителя. Но позже, уже по дороге к райцентру Карасук, перестал запираться и рассказал правдивую, но почти невероятную историю.

Как выяснилось, житель Советского района Новосибирска 18 лет назад был призван в армию и служил в ракетной части под Москвой. Из-за неуставщины сбежал и в конце концов оказался в Казахстане, где скрывался 18 лет - сейчас дезертиру 36. Нынче он решил вернуться и нелегально пересек границу с Россией, воспользовавшись навигацией Google Maps.

Эти сведения проверили, и все подтвердилось - бывший ракетчик действительно 18 лет находится в федеральном розыске за дезертирство (статья 338 УК РФ). Теперь к этой статье, предусматривающей до семи лет лишения свободы, добавится еще и обвинение в незаконном пересечении границы - до двух лет. Так что пока "возвращенцу", затосковавшему по родине, вероятнее всего придется считать домом камеру СИЗО - в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

По сведениям Ильи Черкаса, при таких обстоятельствах дезертиров в России еще не ловили.