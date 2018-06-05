Из-за нашествия саранчи в четырех районах Дагестана ввели режим ЧС

Власти Дагестана ввели режим чрезвычайной в Бабаюртовском, Кизлярском, Ногайском и Тарумовском районах в связи с нашествием саранчи.

Указ врио главы региона Владимира Васильева появился сегодня на сайте регионального правительства.

На сегодняшний день территория распространения саранчи превысила 145 тысяч гектаров. По данным Национального аграрного агентства, насекомые активно мигрируют на территорию соседних Акушинского, Кулинского, Новолакского и Левашинского районов.

Не исключено, что в ближайшие дни режим ЧС будет установлен на всей территории Дагестана.