Спецслужбы задержали полковника собственной безопасности МВД Дагестана

Начальник оперативно-розыскной части МВД Дагестана Магомед Хизриев сегодня был задержан в Москве сотрудниками ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД России. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах республики.

По словам источника, Хизриев подозревается в попытке дачи взятки в сумме два миллиона долларов, которая предназначалась за его возможное назначение на пост министра МВД Дагестана.

На опубликованном оперативном видео сотрудники ФСБ входят в кабинет, где находится Хизриев, объясняют ему, что он задерживается в рамках возбужденного уголовного дела.

После этого полковника полиции уводят. В МВД республики пока не комментируют задержание своего сотрудника.

Отметим, что четвертого июня Президент России Владимир Путин официально продлил контракт действующего министра МВД Дагестана Абдурашида Магомедова еще на год.