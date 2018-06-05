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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Машина на стоянке

Автомобилисты СЗФО задумываются об ограничении поездок на личном транспорте
Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7583 (120)
Пятая часть автовладельцев, проживающих в городах-миллионнниках, готова ограничить поездки на личном транспорте. Еще пять процентов водителей в условиях большого города готовы полностью отказаться от своих авто. Таковы данные опубликованного исследования ВЦИОМ. Альтернативой для своей машины водители называют такси и общественный транспорт.

Основное условие, при котором водители готовы заменить свое авто на другой вид транспорта, - безопасность. Этот критерий назвал 41 процент опрошенных. Далее с небольшим отрывом следуют стоимость поездки (39 процентов респондентов), комфорт и скорость (эти показатели назвали по 38 процентов опрошенных).

Фото: depositphotos.com
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Сегодня в месяц пользование автомобилем обходится в 15 тысяч рублей. На такси же только ежедневные поездки на работу обойдутся примерно в 20 тысяч. Расходы на общественный транспорт у среднестатистического петербуржца составляют от полутора до 4500 рублей в месяц. Однако отказываться от комфорта личного авто многие автовладельцы не готовы. Такси как альтернативу своему личному автомобилю, по данным исследования ВЦИОМ, рассматривают 27 процентов опрошенных. 23 процента готовы отдать предпочтение наземному транспорту, 21 процент проголосовали за метро.

В целом реже использовать личный автомобиль в последние несколько лет стали 18 процентов опрошенных владельцев машин, проживающих в городах-миллионниках. Большинство же (65 процентов) совершают поездки с той же частотой, что и год-два назад. По данным ВЦИОМ, основные факторы, которые влияют на отказ от личного авто, разделяются на две группы: негативные - рост цен на горючее, отсутствие парковок, изнуряющие пробки. И позитивные - более частое использование городского общественного транспорта и услуг такси.

Впрочем, петербургские эксперты отмечают: в Северной столице ситуация с пользованием личными авто отличается от московской.

Фото: REUTERS
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- Когда я приезжаю в Москву, я спокойно неделями обхожусь общественным транспортом, - говорит председатель Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. - Просто потому, что сеть метро там гораздо удобнее, чем у нас. В Петербурге, к сожалению, есть территории, куда метро еще не добралось, да и на наземном общественном транспорте добраться проблематично.

Однако, по словам Солдунова, тенденция, которую отмечают исследователи ВЦИОМ, действительно очевидна для автовладельцев. Она не раз обсуждалась на профессиональных совещаниях автомобилистов. В Петербурге, по словам эксперта, проблема личного транспорта усугубляется еще и проблемой парковочных мест. Специалисты считают, что город обеспечен парковочными местами не более чем на 40 процентов от потребности, а используются по назначению - еще меньше. Причина тому - завышенная цена парковок и машино-мест в построенных при жилых комплексах паркингах. По нормативам застройки сегодня на

80 квадратных метров жилья в Петербурге должно приходиться одно машино-место. То есть примерно одна машина на две квартиры. В действительности же это вовсе не так.

Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
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- Расчетное количество авто в Санкт-Петербурге сегодня должно составлять 420 машин на 1000 человек. На самом деле машин примерно на сотню больше, - говорит Солдунов.

Хорошей альтернативой личным авто могли бы стать машины, которые водители берут напрокат или на

принципах каршеринга. Однако эти сервисы начнут работать в полную силу лишь в том случае, если цены в них станут доступными для жителей. Пока, по мнению водителей-петербуржцев, это не так. Например, цена на прокат автомобиля в сутки начинается с 1200 рублей. А взять машину в каршеринг - от 600 рублей в час, что дорого для среднестатистического водителя.

Мнение

Кирилл Родин, руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ:

- Инфраструктура общественного транспорта постепенно реформируется. Растет каршеринг, сервис, удобный для периодического использования автомобиля. Содержание личного авто становится дороже. Эти факторы позитивно влияют на снижение использования личного транспорта в больших городах, и оценка автомобилистов это подтверждает.

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