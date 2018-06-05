День рождения Пушкина отмечают 52-м Всероссийским праздником поэзии

В музее-заповеднике "Михайловское" 52-й Всероссийский праздник поэзии открыли праздничным парадом. Впервые около тысячи человек прошли через знаменитую поляну пестрой колонной. Гусары и барышни XIX века, золотые рыбки и шамаханские царицы, черти и старухи с разбитыми корытами, а еще - арапы и Арины Родионовны, целый взвод Евгениев Онегиных и, наверное, рота Татьян...

- Для нас было главное - привнести в этот день особое настроение, - говорит главный режиссер праздника Гедиминас Таранда. - Вернуть нас в XIX век невозможно, но можно воссоздать кусочки той среды, которая окружала Пушкина, когда он жил в Михайловском. Поэтому у нас есть фольклорная поляна: с настоящими коровами, гусями, скирдами сена. Там девушки поют народные песни и водят хороводы - именно такие деревенские забавы мог видеть и Пушкин. У нас есть гусары, есть шатер дворянского воспитания, где вам дадут уроки фехтования или, к примеру, уроки языка веера и языка цветов. Есть шатер Мариуса Петипа (как же Пушкин без балета?). И конечно, много того, что мы сегодня назвали бы мифологией Пушкина: ведь с его именем мы все живем уже почти 200 лет.

В "Почтовом городке" можно гусиным пером написать письмо в стиле XIX века (если не знаешь, как это делать, воспользуйся "Письмовником", здесь образцы жанра на все случаи жизни). Специалисты запакуют ваше послание в конверт со специальным штемпелем 52-го Всероссийского праздника поэзии, и оно дойдет в любой конец мира.

Выставка работ художника Игоря Шаймарданова "Свет Родионовна, забуду ли тебя..." посвящается 260-летию со дня рождения легендарной няни. И с каким остроумием, с какой забавной игрой смыслами созданы ее портреты, зарифмованные с самыми неожиданными пушкинскими строками! Вообще всевозможные "игры с Пушкиным", думается, самого поэта привели бы в восторг. С легкой руки театра "Молодой человек" "наше все" превратился здесь в целый выводок Пушкиных разного обличья и характера: "ситцевые Пушкины", обряженные в цветастые фраки и цилиндры, стали настоящим брендом события.

- Праздник существует для того, чтобы, собравшись вместе, мы могли удивиться друг другу и порадоваться: какие мы разные и как по-разному талантливы, - говорит директор музея-заповедника Георгий Василевич. Это получилось.

Однако главным содержанием праздника поэзии стало, конечно, звучащее слово. Было чтение пушкинских стихов, выступления поэтов, которые приехали на фестиваль со всех уголков России.

Пушкинский праздник продлится до 10 июня. День рождения поэта - 6 июня - начнется с литии на могиле Пушкина в Святогорском монастыре. В этот же день здесь откроется Всероссийская научная конференция "Пушкин и Толстой в современном мире".А с 5 по 10 июня в Пушкинских Горах пройдет Международный фестиваль молодежных театров "Михайловское-2018".