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05.06.2018 18:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Связь в высоких широтах

Для Арктики спроектировали новую спутниковую систему
Текст: Алексей Михайлов
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7583 (120)
На 2019 год запланирован запуск первого спутника новой высокоэллиптической спутниковой системы "Арктика-М", сообщили в пресс-службе российского государственного холдинга, занимающегося вопросами космической связи. Недавно для этого спутника был создан комплект многозональных сканирующих устройств, которые позволят космическому аппарату "наблюдать" за полярными областями Земли.

Все специалисты и компании, которые занимаются освоением Арктики, в один голос утверждают: без надежной связи в высоких широтах делать нечего. Сегодня эта проблема пока остается острой - имеющихся спутников недостаточно.

Фото: telesat.com
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В высоких широтах качество связи играет особую роль, подчеркнул специалист Кольского научного центра РАН Михаил Мальков. Транспортная инфраструктура в Арктике развита слабо. Нехватку железных и автомобильных дорог должна хотя бы отчасти компенсировать связь, и поэтому арктические территории должны иметь самые современные высокоскоростные средства электронной коммуникации - лучшую в России оснащенность телекоммуникационными сетями, возможности высоко-скоростного интернет-трафика. Арктическая зона РФ должна быть прочно интегрирована в единое информационное пространство страны и мира.

Сегодня для решения этой проблемы сделан ряд шагов. Пока идет речь о запуске первого спутника космической подсистемы "Арктика-М".

Она должна иметь два спутника, обеспечивающих гидрометеорологический мониторинг, служебную и аварийную связь.

Фото: Heisenberg Media/ Wikimedia.org
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Благодаря им возрастет точность краткосрочных прогнозов погоды и увеличится объем новых данных, используемых учеными для изучения глобального изменения климата. Всего таких спутниковых подсистем будет четыре. Кроме "Арктики-М" появятся "Арктика-Р" (радиолокационный мониторинг), "Арктика МС-1" (мультисервисная и мобильная связь) и Арктика МС-2" (подвижная правительственная связь, управление воздушным движением и ретрансляцией навигационных сигналов), сообщили в Роскосмосе.

Когда эта работа будет завершена, пока сказать сложно. Запуск первого спутника подсистемы "Арктика-М" имеет долгую историю. Его предполагалось запустить еще в 2015 году, но запуск неоднократно переносился из-за нехватки оборудования и комплектующих, они по большей части - зарубежного производства.

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