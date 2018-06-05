Глава фракции партии "Единая Россия" в петербургском парламенте Александр Тетердинко назвал заявление бывшего эстонского президента Тоомаса Генрика Ильвеса "граничащим с параноидальным бредом". Ранее прибалтийский политик в беседе с одним из украинских СМИ отметил, что в случае нападения на Эстонию Россия "может потерять несколько своих городов в регионе, включая Санкт-Петербург", а также Омск и Томск.

- Это нездоровое заявление людей, которые допускают начало Третьей мировой войны, - заявил Тетердинко корреспонденту "РГ". - Эстонским политикам не мешало бы заняться проблемами своей страны, они до сих пор не могут решить вопросы гражданства для своего русскоязычного населения.

Петербургский депутат также выразил сожаление, что экс-президент Эстонии делает столь безответственные заявления, в то время как более правильным было бы наращивать экономические и культурные связи с таким соседом, как Россия.