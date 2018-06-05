Как привлечь инвестиции в экологию

На днях Европарламент утвердил законодательство по циркулярной экономике, в рамках которого поставил задачу довести к 2025 году объем переработки городских отходов минимум до 55 процентов. Готовы ли в нашей стране к подобным шагам - рассуждали эксперты секции "Россия - Финляндия" в рамках ПМЭФ.

По прогнозам прибыль от циркулярной экономики для европейского рынка составит 1800 миллиардов евро к 2030 году.

- Если решить проблемы, связанные с циркулярной экономикой и биоэкономикой, то от этого могут выиграть все. Россия имеет огромные биоресурсы, а Финляндия - наверное, самая знаменитая страна в мире, сделавшая биоэнергетику неотъемлемой частью экономики и охраны окружающей среды, - говорит Эско Ахо, исполнительный председатель совета директоров представительства финской промышленности.

Несмотря на это, существуют два подхода к проблеме - сохранить природу любой ценой или интегрировать имеющиеся технологии в биосистему без вреда для последней. Как показывает практика, лучший вариант - не регулировать эту сферу, а сделать так, чтобы экологичный подход к бизнесу, инвестиции в биоэкономику и циркулярную экономику стали выгодны.

Как этого достичь?

- Чтобы наступила эра биоэкономики, нужно иметь долгосрочные правила для промышленности. Еще важный фактор - устойчивое управление лесами, а третий краеугольный камень - инвестиции в инновации, - отвечает на вопрос Карл-Хенрик Сундстрем, главный исполнительный директор Stora Enso Oyj.

Это понимает и российская сторона, так как цель подобной экономической стратегии - минимизация использования ресурсов - выгодна всем компаниям без исключения.

- Экология должна быть финансово привлекательна, в следующем году на экотехнологии перейдут триста больших российских компаний, - соглашается Сергей Иванов, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. - А к 2021 году все российские компании перейдут на экотехнологии, включая транспорт.

Уже сейчас экономика и экология рассматриваются как единый взаимосвязанный комплекс.

Однако есть и проблемы.

- Каким образом мы можем удовлетворить потребности растущего среднего класса в материалах и ресурсах, а также справиться со всеми экологическими проблемами, с которыми мы сталкиваемся? - задает вопрос Марк Палаи, директор Европейского института леса.

Сегодня в городах мира проживают порядка миллиарда человек, которые нуждаются во все большем количестве пластика. Но увеличение его производства ведет к росту выбросов углекислого газа. Поэтому нужны новые технологии и биоматериалы, нельзя рассматривать отходы без отрыва от их вторичного использования.

Во многих странах циркулярная экономика уже стала стилем жизни, утверждает Мика Линтиля, министр экономического развития Финляндской Республики. То, что сегодня делается из пластика, скоро будет производиться из других материалов, потому что биотехнологии уже стали отдельным прибыльным сектором экономики.

Причем производство материалов из отходов, выгоднее, чем производство энергии.

- Мы складируем только три процента отходов, и вопрос не только регуляторного давления на нас, - объясняет Алексей Мордашов, председатель совета директоров ПАО "Северсталь". - Подобная стратегия - это глобальный тренд.

Сегодня опыт Финляндии недооценен в мире, его нужно переосмысливать и внедрять. Очистка региона Балтийского моря - тому пример, который успешно использован в России.

- Основной вопрос - как вовлечь потребителей? - говорит Элиса Маркула, главный исполнительный директор Tikkurila Oyj. - Они ключевой элемент системы, их интересует устойчивое развитие, все потребители хотят знать, как были произведены товары, которые они покупают, поэтому есть большой запрос на производство экотоваров. И российские потребители - не исключение.

Ведь главное в проблеме - это то, что мы первое поколение, которое испытывает на себе изменения климата, но мы и последние, кто может что-то сделать.