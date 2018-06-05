Децентрализация транспортных сообщений, региональные и федеральные субсидии туроператорам, налоговые льготы - государство серьезно взялось за поддержку внутреннего туризма. Об этом рассказали участники первого совета экспертов в области туриндустрии, организованного "Российской газетой" в Президентской библиотеке имени Ельцина.

Для зарплаты не в конвертах

Федеральный закон от 23 апреля 2018 года №113-ФЗ предоставил всем российским работодателям право учитывать в составе расходов по налогу на прибыль фактически понесенные на работника и членов его семьи затраты на оплату услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на территории России в сумме не более 50 тысяч рублей за налоговый период (один год) на каждого. По мнению участников туриндустрии, этот закон станет первым серьезным шагом в государственной поддержке внутреннего туризма.

- Поправка в налоговом законодательстве предполагает возможность оплаты не обязательно именно отдыха, скажем, в санатории. Оплачена может быть дорога, или проживание, или обслуживание - что-нибудь одно. Мне кажется, при отдыхе в России для людей было бы вполне комфортно, если бы работодатели оплатили им дорогу, а они сами - обслуживание и проживание, - полагает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

- Это отличная возможность всем российским компаниям по-участвовать в развитии внутреннего туризма, - полагает вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Светлана Абдулазизова.

Сергей Колесников, руководитель налоговой практики юридической фирмы "Интеллектуальный капитал", полагает, что данный закон в первую очередь будет положительно воспринят большими социально ориентированными компаниями, в которых большой штат сотрудников и вся зарплата платится официально.

- Закон установил "верхний потолок" совокупного размера данных расходов. В соответствии с ним общий размер затрат предприятия на оплату турпутевок в совокупности с затратами на медицинские услуги для работников не может превышать 6-ти процентов от суммы всех расходов предприятия на оплату труда. Установление данного лимита приведет на практике к тому, что предприятия заранее будут рассчитывать фонд (в размере 6-ти процентов), который будут тратить на турпутевки своих сотрудников, и если фонд оплаты труда у предприятий незначительный (например, часть зарплаты выдается в конвертах), то данные изменения никак не отразятся на их дея-тельности, полагает юрист.

Все едут к морю

Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин привел статистику: туристический лидер России - Краснодар-ский край, его в прошлом сезоне посетили около 15 миллионов россиян. На втором месте - Крым, его посетили около 5,5 миллиона, на третьем - Санкт-Петербург: в Северной столице прошлым летом отдыхали где-то 4 миллиона туристов, включая иностранцев, примерно столько же побывали в городах Золотого кольца. Учитывая то обстоятельство, что Черное море теплое, - а самые инфраструктурно обеспеченные и одновременно привлекательные для туристов города - Петербург и Москва - это неудивительно.

Правда, сейчас появился мост через Керченский пролив, поэтому председатель общественной организации "Курортный Крым" Александр Бурдонов ожидает если не прорыв туристического потока, то его увеличение - минимум на 10 процентов.

Майя Ломидзе предлагает стратегический подход. В 2019 году будет утверждена федеральная программа развития туризма, в которой ожидается появление конкретных аспектов участия государства, направленных на поддержку внутренних, нереализованных пока, туристических возможностей России.

Речь идет о субсидировании туристических компаний, предлагающих внутренние туры - причем, о субсидировании не только из средств федерального бюджета, но и из региональных.

- Сегодня правительства Татарстана, Нижнего Новгорода и Сахалина уже приняли решение о субсидировании авиаперелетов своих жителей с целью отдыха внутри страны, - сказала Майя Ломидзе.

По ее словам, действующая сегодня федеральная программа субсидирования авиаперевозок имеет свои нюансы. Она предполагает субсидирование регулярных перевозок определенной части билетов на каждый маршрут. В частности, на определенных рейсах может быть субсидировано не более 30 процентов мест. Совершенно очевидно, что на популярных направлениях эти места расходятся как горячие пирожки - за несколько часов.

Дороги к северному сиянию

Географическая масштабность России сама по себе делает любые перемещения внутри страны такими же, а часто и более дорогими, чем международные поездки. Но дело тут не только в расстояниях, которые необходимо преодолевать, но и в способах их преодоления. Неслучайно одним из первых распоряжений Владимира Путина на посту нового президента РФ стало распоряжение о децентрализации транспортного сообщения. Пока поездка из Новосибирска в Алтайский край самолетом будет осуществляться через Москву, жители Новосибирска будут предпочитать проводить отпуска за границей - хотя прелесть Алтайского края оспорить невозможно.

Добавим к этому отвратительные дороги в красивейших местах российского Севера - и мы видим основные проблемы отечественной туриндустрии.

По мнению исполнительного директора петербургского туроператора "Невские сезоны" Кирилла Соколова, идея децентрализации транспорта невероятно важна для туристического бизнеса.

- Петербург давно является туристическим центром не только Северо-Запада, но и России в целом. А в последнее время он становится еще и своеобразным хабом для туристических поездок, прежде всего в Карелию, Псков, Великий Новгород. Классический тур сегодня - несколько дней в Петербурге, а потом поездки из него в соседние регионы. Простой пример: в прошлом году появилась "Ласточка", которая курсирует между Петрозавод-ском и Великим Новгородом. Туристические потоки в оба города сразу увеличились, - рассказал участникам мероприятия Кирилл Соколов.

Он также полагает, что Мурманская и Архангельская области имеют огромный туристический потенциал, но во многих случаях это пока только потенциал - из-за отсутствия нормально организованного общественного транспорта и плохих дорог.

Прямая речь

Михаил Ушаков, исполнительный директор Партнерства туристско-информационных центров (ТИЦ):

- С точки зрения приема туристов в Санкт-Петербурге и СЗФО тенденция сейчас очень положительная - мы видим устойчивый рост и интерес, особенно со стороны зарубежных гостей. Однако, конечно, нужно понимать, что этот год не будет показательным, и после ЧМ - 2018 наша основная задача, чтобы этот рост продолжился. Если брать отдельно внутренний туризм в регионе, то он тоже растет, хотя называть конкретные цифры очень тяжело - многие путешественники не останавливаются в гостиницах, а размещаются где-то своими силами, поэтому составить точную статистику невозможно. Хотя, судя по росту экскурсионных заказов и тому количеству людей, которых мы сейчас видим на улицах города, сезон, по крайней мере в Северной столице, будет неплохим. То, чего нам не хватает, так это роста туристического потока в межсезонье. Для этого нужны усилия властей: организация событийных мероприятий, больших выставок - это не только привлекает людей, но и заставляет говорить о самом городе, где проходит мероприятие. А что касается СЗФО, то здесь основная проблема - транспортная логистика. Мы же видим, что если в Карелию построили дорогу, то туда начали ездить, если какая-то авиакомпания делает хорошие предложения по полетам в Калининград - туда тоже устремляются туристы. Ну и, конечно, расстояния и цены. Чтобы поехать, например, в ту же Вологодскую область или Мурманск, человеку нужен сильнейший стимул, а он далеко не всегда есть. Вообще, туризм - это всегда эмоции, поэтому их тоже нужно уметь создавать.

Тамара Торопова, директор калининградской Ассоциации предприятий индустрии туризма:

- Законодательных новаций, стимулирующих работодателей оплачивать своим сотрудникам турпутевки или санаторно-курортный отдых, представители туристической индустрии ждали давно. Это новшество, безусловно, оживит внутренний туризм. Однако нашему региону необходимо в срочном порядке восстанавливать санаторно-курортную базу - если мы хотим конкурировать с другими субъектами РФ за таких отпускников.

Сейчас российских путешественников, посещающих Калининградскую область, чаще всего интересует культурно-познавательный туризм. Это непродолжительные поездки, в среднем на три-четыре ночи, с посещением прибрежных городов и основных достопримечательностей. Стоят такие туры значительно дешевле 50 тысяч рублей - максимальной суммы, которую работодатель сможет по-тратить на одного работника.

Тур стоимостью 50 тысяч рублей на человека - это уже полноценный санаторно-курортный отдых продолжительностью от 10 до 12 ночей. И количество таких туристических продуктов в Калининградской области ограничено. В регионе работают единичные санатории, предоставляющие качественные услуги. В последние годы открываются новые спа-отели, но их пока тоже можно пересчитать по пальцам. Поэтому, чтобы в будущие годы получить максимальную выгоду от нового законопроекта, региональным властям необходимо уже сейчас задуматься о поддержке и развитии санаторно-курортной инфраструктуры.

Ирина Вансович, представитель объединения рыбоперерабатывающих предприятий "Рыбный союз" в Мурманске:

- Оплата путевок для работников невыгодна работодателю, и принятый закон N 113-ФЗ эту ситуацию не изменит. Налог на прибыль при общей системе налогообложения - только 20 процентов. Из этих 50 тысяч работодателю будет компенсировано за счет налога на прибыль только 10 тысяч. 40 тысяч ему все равно придется оплачивать. Поэтому я не думаю, что предприниматели заходят воспользоваться правом, которое им предоставляет новый закон.

Сергей Веллер, президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области:

- Закон №113-ФЗ - не решение проблемы. Допустим, купил я работнику путевку за 100 тысяч и 20 тысяч сэкономил. Здесь нет никакой выгоды, особенно для предприятий, работающих в условиях Крайнего Севера. Конечно, любое послабление, направленное на поддержку работников, - это плюс. Вопрос в другом. В средний полосе работник работает 11 месяцев и зарабатывает на 1 месяц отпуска. У нас он работает 10 месяцев и зарабатывает на 2 месяца плюс оплата проезда к месту отдыха раз в два года для работника и одного из его иждивенцев. Социальная нагрузка на бизнес у нас и без того значительно выше, чем в других регионах, из-за чего удорожание продукции составляет от 10 до 18 процентов. Оплата путевок для работников увеличит эту нагрузку еще больше.