Минск предложил разработать проекты в интересах всего Союзного государства

"Громадье" индустриальных планов обозначил белорусский лидер на встрече с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. В рамках Союзного государства оба субъекта, по его мнению, могут разработать новые производства в интересах всей России. Более того, реально создавать не только совместные предприятия, но и с нуля разработать проекты, "которые нужны будут не только на Вологодчине, но по всей России и в Беларуси", - выразил надежду Александр Лукашенко, приветствую своего визави.

Динамика экономических отношений действительно достаточно центростремительная. В январе-марте, по данным БЕЛТА, товарооборот Беларуси с Вологодской областью превысил $93 млн и увеличился на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам президента, Беларусь и Вологодская область могут реализовать успешные проекты как по производству техники, так и в сельском хозяйстве. "Мне кажется, что удастся "склеить" что-то хорошее на базе металлургического завода", - подчеркнул президент, проявив осведомленность и о планах российского региона "выйти на более высокие рубежи в обеспечении продуктами питания".

Олег Кувшинников рассказал, что область подготовила пакет предложений, которые уже обсуждаются с крупнейшими белорусскими предприятиями. "Мы продвинулись в переговорах и по созданию проекта "Союзный трактор". В Вологодской области уже выпущено более 6,5 тыс. совместно произведенных тракторов. Сейчас в России каждый третий колесный трактор" производится на совместном предприятии в Череповце, обратил внимание губернатор.

Беларусь поставляет в этот российский регион тракторы и седельные тягачи, молоко и сливки, грузовые автомобили, калийные удобрения, жидкокристаллические устройства, лазеры, части и принадлежности для автомобилей и тракторов. А основу импорта составляют поставки плоского проката, смешанных минеральных удобрений, труб, трубок и профилей сварных или клепаных из черных металлов.

Делегация Вологодской области находится в РБ с трехдневным деловым визитом. Накануне состоялось заседание совместной комиссии по развитию сотрудничества. Представители российского региона успели ознакомиться с работой Минского тракторного завода и линейкой выпускаемой техники.

В планах у делегации переговоры с премьер-министром РБ, посещение промышленных предприятий, участие в открытии международной специализированной выставки "Белагро-2018" и конференции "Здоровые города", проводимой Министерством здравоохранения.



