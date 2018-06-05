Молодых петербуржцев научили строить карьеру

Как найти работу? Что говорить на собеседовании? Можно ли добиться молодому специалисту высокой зарплаты? Какие карьерные перспективы открываются перед вчерашним выпускником вуза и колледжа? Какой стартовый капитал нужен для открытия своего дела? На все эти вопросы смогли найти ответы посетители Молодежного карьерного форума, который прошел на Кронверской куртине Петропавловской крепости.

- Мы чувствуем востребованность этого мероприятия и хотим создать площадку, чтобы молодые люди нашего города находили себе применение и выбирали тех работодателей, которые помогали бы им развиваться, как в профессиональном плане, так и в личностном, - говорит заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Николай Рогачев.

В этом году на форуме работало девять площадок. На каждой затрагивался отдельный аспект трудовых отношений. Такое разделение помогало посетителям выбрать нужную им секцию.

Например, прямо на форуме можно было найти работу. На отдельной площадке более 50 работодателей представили свыше тысячи вакансий. Причем, все компании были готовы нанимать сотрудников с чистой трудовой книжкой.

- Мы не боимся соискателей без опыта. Ведь нужно же когда-то начинать, - говорит сотрудник кадровой службы сети книжных магазинов "Буквоед" Олеся Вакуленко. - Учитывая специфику нашей компании, главное, чтобы соискатель любил читать и разбирался в литературе, а остальному его научат, благо, у нас есть большой учебный отдел.

Олеся Вакуленко признается, большинство ее коллег пришли в книжную сеть без какого-либо опыта работа. И втянулись, работают уже много лет.

Фото: Пресс-служба центра занятости населения Санкт-Петербурга

А на арматуростроительном заводе "Армалит" в первую очередь обращают внимание на профильное образование.

- У нас сложно работать и соискатели без опыта к нам приходят не так часто. Мы готовы их обучать, знакомить со спецификой, но здесь важно, чтобы у сотрудника после университета осталась хорошая база. Поэтому перед трудоустройством наши соискатели, не важно, есть у них опыт работы или нет, проходят тестирование, - рассказывает Кристина Новикова, сотрудник кадровой службы завода.

Кадровики говорят: они ждут молодых специалистов. Но вчерашние выпускники боятся устраиваться на работу, многих соискателей вгоняет в ступор необходимость написать резюме или сделать звонок в кадровую службу. Именно поэтому на Молодежном карьерном форуме отдельная площадка была выделена под психологические лекции и тренинги, которые вели сотрудники районных агентств занятости населения. По словам психолог Агентства занятости населения Приморского района Санкт-Петербурга Марии Елец, при трудоустройстве, особенно если оно происходит в первый раз, самый сложный этап - это собеседование. Зачастую от волнения люди перечисляют все оценки в школьном аттестате, рассказывают о своем хобби или, наоборот, молчат. Психолог призывает перед собеседованием распечатать резюме и проговорить вслух свои ответы на наиболее вероятные вопросы.

Фото: Пресс-служба центра занятости населения Санкт-Петербурга

Многие юноши и девушки еще не определились с выбором профессии. Здесь на помощь приходили сотрудники Службы занятости населения Санкт-Петербурга. На отдельной площадке форума они организовали профориентационное экспресс-тестирование.

- Когда в школе я проходила тестирование на выбор профессии, у меня вышло, что я отношусь к типу "Человек-человек", поскольку люблю общаться с людьми. Сейчас я учусь на менеджера по туризму, но понимаю, что у меня лучше получается взаимодействовать с техникой, - говорит Елена Сальникова, студентка академии туризма.

В ходе экспресс-тестирования девушке помогли выбрать не между абстрактной техникой и человеком, а подсказали сферы, к которым у нее может быть наибольшая склонность.

Большим интересом у посетителей пользовалась площадка "Петербургский стартап". Здесь презентовали самые успешные городские молодые предприятия, а эксперты консультировали начинающих бизнесменов.

Стартап-менеджер и инвестор Андрей Сатин рассказывал о самых типичных ошибках, с которыми сталкиваются те, кто только открывают дело. Например, многие предприниматели только-только создав какой-то продукт и выведя его на рынок, тратят колоссальные средства на защиту интеллектуальных прав. Андрей Сатин отмечает, что дело это, конечно, важное, но часто фирмы прогорают из-за нехватки оборотных средств, а оплаченная ценой жизни компании идея оказывается никому не нужной.

Алексей Верютин, кризисный менеджер и бизнес-тренер также сосредоточился на идеях. Он призывал начинающих предпринимателей браться за проекты, в которых реально заинтересована их целевая аудитория.

- Самая большая ценность в бизнесе - решение проблемы клиента. Товар, с помощью которого это можно сделать или технология вторичны. И главная ошибка бизнесмена - это вывести на рынок технологию, в которой в принципе нет потребности, - говорит Верютин.

Фото: Пресс-служба центра занятости населения Санкт-Петербурга

Стартапы сильно подвержены влиянию моды. Например, в прошлом году на Молодежном карьерном форуме большинство начинающих бизнесменов представляли разнообразные мобильные приложения, то в этом году предприниматели вышли в оффлайн, например открыли магазины, занялись производством наклеек на автомобили и изготовлением парусов для sup-серфов.

Иван Манухин недавно создал сервис по реставрации ретро-автомобилей. У него в штате несколько работников и Иван чувствует себя неловко в роли начальника, поэтому значительную часть ремонта выполняет сам. На форуме он смог пообщаться с начинающими предпринимателями из самых разных сфер, проконсультировался у бизнес-тренеров.

- Я получил несколько ценных советов по моему предприятию, посмотрел на успешные и крупные компании и понял, в каком направлении можно расти, - говорит Иван. - Интересны были кадровые практики крупных предприятий и те вакансии, которые они представляют. Таким образом, просто придя на форум, можно было понять, что происходит на рынке труда города, на что могут рассчитывать люди, которые ищут работу и фирмы, которые ее предлагают.