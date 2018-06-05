Мурманский морской торговый порт внедряет экологические ноу-хау

В деятельности промышленных предприятий Заполярья все более значимым направлением становится минимизация воздействия на окружающую среду. Как показала практика, сбережение хрупкой арктической природы - это колоссальное поле для внедрения современных технических ноу-хау. Своеобразной площадкой, на которой отрабатывается опыт наилучших экологических практик, стал Мурманский морской торговый порт.

Диспетчер видит все

Исторически так сложилось, что инфраструктура предприятия находится в центре города - городские кварталы в прежние времена возводились здесь сознательно, для того чтобы людям было быстрее и удобней добираться на работу.

Однако номенклатура грузов, с которыми имеют дело портовики, не отличается постоянством. Сегодня на международном рынке имеется спрос на энергетические угли, и основу грузооборота крупнейшей стивидорной компании Арктического бассейна в настоящее время составляет экспортная угольная продукция.

Уголь - груз непростой. При недостаточной влажности воздуха может возникать проблема выноса мельчайшей угольной фракции за пределы технологической площадки предприятия. Мурманскому морскому торговому порту удается весьма успешно ее решать, применяя наиболее передовой зарубежный опыт и собственные разработки.

Одной из новинок стала экологическая диспетчерская, созданная на предприятии в конце прошлого года. Диспетчеры-экологи круглосуточно в режиме онлайн визуально и с помощью приборов контролируют целый ряд параметров, влияющих на процесс перевалки грузов. Это дает возможность мгновенно реагировать на малейшие отклонения от установленных санитарных норм содержания в воздухе взвешенных частиц.

- В задачу диспетчеров входит непрерывный мониторинг экологической ситуации на производственной площадке, - рассказал генеральный директор ПАО "Мурманский морской торговый порт" Александр Масько. - На случай возникновения неблагоприятных метеорологических условий у нас разработан четкий алгоритм последовательных действий, вплоть до полной остановки всех технологических процессов.

Известно, что при высокой влажности воздуха процессы переноса взвешенных частиц прекращаются. Поэтому основу противопылевого арсенала мурманских портовиков составляют стационарные и мобильные системы орошения - так называемые "водяные пушки". С их помощью в местах хранения и перевалки угольной продукции создается завеса из микроскопических частиц обычной пресной воды в теплое время года, а зимой - из мелкого влажного снега. Радиус действия одной такой "пушки" - 100 метров, но с учетом ветра площадь увлажнения технологической площадки увеличивается в несколько раз.

Сейчас в ММТП уже 11 таких установок - большего количества нет ни в одном другом российском порту. До конца текущего года мурманские портовики введут в строй еще 6 стационарных установок.

Управлять системами орошения - это тоже задача экологической диспетчерской. Установки дистанционно программируются на определенный режим работы. Но, если потребуется, диспетчер может включить ручное управление и увеличить площадь орошения на тех участках, где это необходимо.

В дальнейшем портовики планируют создать многофункциональный диспетчерский пункт, на который будет полностью возложено управление всеми потенциальными экологическими рисками.

Недавно в порту было установлено специальное оборудование для усиления внутреннего контроля над атмосферным воздухом. Партнерами портовиков по организации такого мониторинга выступила компания "SGS Восток Лимитед" - мировой лидер в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации. Экологический проект был разработан на основе опыта ведущих мировых портовых комплексов.

Александр Масько: Диспетчеры непрерывно мониторят экологическую ситуацию на площадке. Фото: Архив ММТП

Смонтированные на территории Мурманского морского торгового порта и в городе восемь электронных пробоотборников непрерывно отслеживают процесс осаждения взвешенных частиц. Затем, на основе гравиметрического анализа, специалисты рассчитывают скорость их осаждения, определяют долю частиц угля в общей массе пробы, а также проводят сравнение полученных данных со стандартами Всемирной организации здравоохранения.

Полученные данные являются основой для создаваемой компьютерной программы, которая позволит на основе объективной информации прогнозировать обстановку на предприятии и заблаговременно принимать меры для минимизации экологических рисков. Аналогов такого инновационного программного продукта в российских портах пока нет.

Круговорот воды в природе

Еще одна новинка Мурман-ского морского торгового порта - современные очистные сооружения для ливневых стоков, которые были введены в эксплуатацию в августе 2017 года. Их производительность составляет более двух тысяч кубометров воды в сутки.

Ливневый сток с производ-ственной площадки сначала по-ступает в первичный отстойник, где с помощью специального вещества - флокулянта взвешенные в воде частицы превращаются в плотный осадок. На следующих этапах вода проходит очистку на сетчатых и скорых фильтрах, а осадок обезвоживается и прессуется на специальном комплексе "Экотон" для дальнейшей утилизации. Но и это еще не все. Перед попаданием в резервуар запаса уже очищенная от взвешенных частиц вода проходит ультрафиолетовое обеззараживание.

На предприятии создан фактически замкнутый цикл водоснабжения - очищенная вода поступает на повторное использование в системы орошения. Излишки, если и попадают в Кольский залив, то не оказывают на его чистоту никакого влияния, так как концентрация взвешенных веществ в ливневых стоках доведена до строгих нормативов, соответствующих характеристикам рыбохозяй-ственных водных объектов высшей категории.

Кроме того, по самым современным стандартам выполнено благоустройство прилегающей к новым очистным сооружениям территории: сформированы газоны, посажены сотни саженцев деревьев и кустарников, оформлены пешеходные зоны и технологические проезды.

Кстати, дороги в порту убирает уникальная машина - вакуумный погрузчик Centurion LN1012, ширина полосы уборки которого составляет 2,5 метра, а объем резервуара для сбора пыли - 12 кубометров. В процессе уборки так называемый "вакуумный пылесос" создает настоящий высокоразреженный вакуум, благодаря чему в резервуар собирается не только пыль, но и более крупный и тяжелый мусор.

- Машину приобрели в рамках долгосрочной экологической программы порта, общее финансирование которой составляет более 3-х миллиардов рублей, - отметил Александр Масько.

Китайская стена

Но, пожалуй, самым впечатляющим природоохранным проектом мурманских портовиков стало возведение по периметру производственной площадки уникального пылеветрозащитного экрана высотой 20 метров и протяженностью около 2 километров.

В мае начаты работы по устройству свайных конструкций для надежного крепления опор. Первый участок оборудованного пылеветрозащитного экрана протяженностью 568 метров должен появиться на территории грузового района N 2 уже до конца текущего года. Полностью завершить строительство защитного периметра планируется в следующем году.

По данным математического моделирования, проведенного специалистами научно-технической компании "Шанфэн" из КНР, защитное сооружение даст значительный эффект - пыление при работе с навалочными грузами в порту сократится на 90 процентов.

Улучшать экологическую ситуацию помогает и программа обновления перегрузочного оборудования. В начале мая на предприятии появился еще один "Аист". Так называется новый портальный кран производства петербургского ЗАО "СММ". Это уже одиннадцатая машина подобного типа в Мурманском морском торговом порту. Краны "Аист" оснащаются грузозахватными органами - грейферами увеличенного объема, что позволяет уменьшать количество перегрузочных операций и существенно снижает влияние портовой инфраструктуры на окружающую среду.

До конца 2018 года на причалах порта должны приступить к работе еще три такие же машины. Всего же по программе технического перевооружения, рассчитанной на период до 2019 года, Мурманский морской торговый порт планирует наполовину обновить парк портальных кранов.

- Безусловно, грейферы большего объема дороже, они сделаны из очень прочного композитного материала, который значительно легче стали, - отметил Александр Масько. - Но эти затраты вполне оправданны. Мы стремимся к самому минимально возможному уровню воздей-ствия, прекрасно осознавая справедливое желание мурманчан жить в безопасности и комфорте.

Старейшему предприятию Мурманска постепенно, шаг за шагом, удается интегрироваться в современную городскую среду, адаптироваться к новым стандартам ведения бизнеса, быть эффективным и востребованным на рынке стивидорных услуг.

Оригинальные инженерные идеи и комплекс продуманных управленческих решений позволяют добиваться поставленных целей.