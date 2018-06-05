На петербургском заводе загорелись емкости с мазутом

В Петербурге пожарные подразделения стянуты к лакокрасному заводу "Пигмент", расположенному на Октябрьской набережной.

Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, на территории горят емкости из-под мазута.

В момент приезда спасателей площадь объятой пламенем территории достигла 500 квадратных метров, из-за этого ранг пожара был повышен до №3 по пятибалльной шкале.

Сейчас, как отмечают в петербургском управлении МЧС, пожар локализован, открытое горение ликвидировано.

На месте происшествия работают 99 огнеборцев, задействовано 30 единиц техники. Также на завод направлена лаборатория для измерения концентрации в воздухе вредных веществ.