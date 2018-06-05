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05.06.2018 15:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы города с самым "беззащитным" Wi-Fi

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербург признали городом самой большой долей незащищенных подключений в сети Wi-Fi. В 48 процентах точек используются открытый доступ в сеть или небезопасные протоколы шифрования, а это означает, что данные пользователей легко могут стать добычей злоумышленника.

Согласно исследованию "Лаборатории Касперского", в 37 процентах точек Северной столице используют открытое подключение к сети, когда либо никакого пароля не требуется, либо доступ к нему имеется во всеобщем доступе.

Фото: depositphotos.com
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Данные о еще 11 процентах точек оказались скрытыми, поэтому авторы исследования также отнесли их к числу потенциально небезопасных.

Стоит отметить, что в Петербурге в историческом центре работает бесплатная сеть городского Wi-Fi, доступ в нее осуществляется через СМС-пароль. Помимо нее беспроводной доступ в интернет предлагают практически все заведения общественного питания, гостиницы, развлекательные центры. Причем, пароль от Wi-Fi часто пишут на стенах или размещают в чеках.

Чуть лучше ситуация в Калининграде, где доля открытых сетей зафиксирована на уровне 35 процентов, в Сочи их 29, в Екатеринбурге - 27. В Москве доля таких сетей оценивается исследователями в 22 процента, в Казани и Нижнем Новгороде их на один процент меньше. Ну а городом с самым безопасным Wi-Fi авторы исследований называют Саранск. Здесь доля точек с открытой сетью не превышает 10 процентов.

Опасность открытых точек Wi-Fi заключается в том, что к ним может свободно подключиться не только пользователь, но и злоумышленник. Соответственно, если гражданин передает через сеть какие-то данные, то возникает техническая возможность перехватить весь его трафик. Это может быть личная переписка, корпоративные секреты, а также данные с банковских карт. Поэтому специалисты советуют гражданам аккуратно работать в открытых сетях и не передавать через них значимую информацию.

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