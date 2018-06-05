Под Калининградом дебошир напал на женский монастырь

Калининградские следователи выясняют обстоятельства, при которых 31-летний мужчина напал на монахинь Свято-Елисаветинского монастыря и ударил сотрудника полиции.

По данным следствия, уроженец города Гусева на территории монастыря стал агрессивно себя вести по отношению к монахиням. Женщины пытались его урезонить, но безрезультатно.

На помощь прибыл участковый. Увидев его, мужчина бросил в сотрудника полиции картину в деревянной раме и ударил стража порядка ногой.

Как сообщили "РГ" в Следственном комитете по Калининградской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Сейчас по уголовному делу проводится судебно-медицинская экспертиза.