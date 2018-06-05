В высоких кабинетах политическая и бизнес-элита изучает результаты национального рейтинга инвестиционного климата в регионах России. Место, которое регион занял в этом рейтинге, с этого года официально учитывается при оценке работы глав субъектов РФ. Соответственно, команды губернаторов проявляют заинтересованность в том, чтобы их регионы заняли как можно более высокие позиции.

Чтобы не обижались

В национальном рейтинге инвестиционной привлекательности публикуется только двадцать регионов-лидеров. Все остальные позиции скрыты. Как рассказал "РГ" руководитель АСИ по Северо-Западу, член Клуба лидеров Арзум Арзуманян, даже губернаторы регионов не имеют доступа к полной версии рейтинга, им высылают данные только по положению в подведомственных им субъектах. По словам эксперта, такая закрытость объясняется целью рейтинга, который призван показать лучшие практики регионов и не нагнетать негатив вокруг субъектов, оказавшихся в хвосте списка.

В этом году в открытую часть рейтинга попали три региона Северо-Запада. Петербург занял четвертое место, а в прошлом году было 17-е. Правда, значительная роль в достижении этого показателя принадлежит представительствам федеральных структур в регионе. На презентации рейтинга прозвучало, что без влияния этих структур город находился бы на шестом месте.

На 12-м и 15-м месте расположились Ленинградская и Калининградская области. В закрытой части рейтинга на двадцать четыре позиции поднялась Новгородская область. И вообще, все регионы СЗФО, данные о которых обнародованы, кардинально улучшили свое положение.

- Рейтинг не претендовал на всеобщность. Чаяний всех предпринимателей он отразить, безусловно, не может, даже если регион достиг высокого места, это не означает, что все бизнесмены счастливы, - подчеркивает Арзуманян. - Каждый респондент отвечал с позиции своей компании.

Однако предпринимательская среда неоднородна. И бизнесмены, которые участвуют в общественных объединениях, дают комментарии в СМИ или ходят на заседания советов по делам предпринимателей в областные администрации, - это лишь малая часть тех, кто занят развитием своего дела. Подавляющее большинство предпринимателей нигде не состоят, никуда не обращаются и заявляют о своих проблемах лишь когда ситуация становится критической.

Если в рейтинге инвестпривлекательности опрашивались бизнесмены, так или иначе находящиеся на виду, то ядро опросов, проводимых бизнес-омбудсменами, составляют руководители компаний, обратившиеся к уполномоченному в связи с какими-нибудь сложностями. И здесь даже в регионах-лидерах проблем оказывается "выше крыши".

Система скорее недружественная

Ежегодно новгородский бизнес-омбудсмен Юрий Михайлов спрашивает у предпринимателей, как они оценивают свои перспективы, если им придется судиться с надзорными органами или административными структурами. По итогам прошлого года в успех бизнеса на судебном разбирательстве поверили только 0,8 процента респондентов. А, например, в 2016-м году оптимистов было 12,5 процента. Зато 61,6 процента бизнесменов говорят, что шансов выиграть дело либо нет совсем, либо они крайне невысоки. По итогам 2016-го года пессимистов насчитывалось 45,6 процента.

И это не единственная тревожная цифра в отчете новгородского уполномоченного. Так, если в 2016-м году о нарушениях при проверках контрольно-надзорными органами говорили 13,5 процента предпринимателей, то по итогам 2017-го года их число выросло до 23,5 процента. Все больше предпринимателей не соглашаются с результатами проверок. По итогам позапрошлого года частично или полностью не согласились с оценками инспекторов 25,4 процента респондентов, а в 2017-м таковых было уже 32,6 процента.

Не все просто с ведением бизнеса и в Калининградской области. "Подтвердились экспертные оценки о том, что система административно-правового регулирования в ряде отраслей и сфер и в прошедшем году оставалась преимущественно недружественной по отношению к небольшим компаниям", - пишет в своем отчете уполномоченный по правам предпринимателей по Калинин-градской области Георгий Дыханов.

Рамочную среду, то есть то, что касается регулирования деятельности компаний, бизнес-омбудсмен соглашается назвать благоприятной, но только с существенными оговорками. Среди главных проблем он называет нестабильность правового поля. Правила игры в эксклаве меняются часто, и предприниматели не успевают перестроиться. Согласно отчету Дыханова, сложности с ведением дел испытывают не только малые компании, но и, к примеру, строительный бизнес, занимающийся возведением жилых домов. В первую очередь застройщики жалуются на отсутствие помощи при строительстве инженерных сетей и создании инфраструктурных объектов. А это приводит к тому, что возводить жилье кварталами на новых территориях становится невыгодно и конкурентные преимущества получают фирмы, сумевшие найти участки для точечной застройки.

Проблемы на стройках волнуют и предпринимателей Ленин-градской области. По данным бизнес-омбудсмена Елены Рулевой, строительный бизнес столкнулся с системными проблемами, когда один закон уже не действует, а второй еще не вступил в силу. Например, летом прошлого года в Ленобласти приняли закон, по которому разрешения на строительство можно направлять в муниципалитеты только в электронной форме. Но когда новые правила заработали, выяснилось, что не во всех муниципалитетах есть регламенты по взаимодействию с застройщиками в таком формате.

Также в аппарате омбудсмена проанализировали обращения предпринимателей и пришли к выводу, что 19 процентов пожаловавшихся сообщили о задержке по оплате госконтрактов. Особенно сложная ситуация с муниципальными заказчиками. 17 процентов обратившихся предпринимателей столкнулись с проблемами при технологическом присоединении к сетям.

В Петербурге, по данным бизнес-омбудсмена Северной столицы Александра Абросимова, все эти проблемы тоже есть. А еще предприниматели жалуются на тяжелую ситуацию с нестационарными торговыми объектами, на отказы в субсидиях, на подвижность законодательства, касающегося ведения бизнеса. Всего доклад о проблемах бизнеса в Петербурге за прошлый год превышает 200 страниц.

Есть, конечно, жалобы и на проверки. Причем в Петербурге к остановке деятельности предприятий приводили визиты даже комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка, который вообще-то призван бизнесу помогать.

Более того, как сообщили "РГ" в прокуратуре Санкт-Петербурга, недавно в городе завершилась масштабная проверка в комитете по инвестициям, в ходе которой были выявлены нарушения прав предпринимателей.

В частности, выяснилось, что чиновники требовали с потенциальных инвесторов лишние документы, затягивают сроки. Предварительное согласование предоставления земельного участка должно длиться месяц, но прокурорская проверка показала, что большинство заявлений потенциальных инвесторов рассматривались с превышением этого срока.

И эти случаи не единичные. По данным прокуратуры Санкт-Петербурга, свыше 40 процентов заявлений потенциальных инвесторов рассмотрены Комитетом с нарушением установленного срока, а почти по половине заявлений, поступивших в Комитет в период с января по декабрь 2017 года, решения не приняты и сейчас.

Проверка вскрыла нарушения сроков и в концессионых соглашениях.

В комитете по инвестициям проблему признали и пообещали исправиться.

Альтернативное мнение

Другие данные можно найти в рейтинге социально-экономического положения регионов. Здесь в основе методологии лежат данные Росстата.

В рейтинге социально-экономического положения Петербург находится на втором месте, Ленобласть - на 9-м. Что, в принципе, коррелируется с результатами рейтинга инвестиционного. А вот позиции Калининградской и Новгородской областей в социально-экономическом рейтинге в разы скромнее, регионы заняли 44-е и 60-е место соответственно. Но, правда, это еще не самый плохой результат. Среди регионов СЗФО самые низкие позиции у Псковской области - 75-е место.

Иные результаты регионов в национальной рейтинговой шкале Raex. Здесь регионы делят на группы и оценивают по потенциалу и рискам для ведения бизнеса. Схожие с остальными рейтингами результаты показывает только Петербург. Город находится на четвертой строчке шкалы в группе регионов-лидеров с максимальными потенциалами и минимальными рисками.

Ленинградская область по этой шкале занимает уже 19-е место и входит в группу регионов с пониженным потенциалом и минимальными рисками. Калининградская область здесь на 38-м месте (группа регионов с пониженным потенциалом и умеренным риском), а Новгородская заняла 62-ю строчку (регионы с незначительным потенциалом и умеренным риском), строчкой ниже находится Псковская область. А самые скромные показатели среди субъектов СЗФО - у Карелии, которую отнесли к регионам с пониженным потенциалом и высокими рисками и поставили на 71-ю строчку рейтинга.

Таким образом, получается, что данные о регионах в разных рейтингах и отчетах различаются кардинально. Причиной тому является разная методика сбора данных. И фактически любой рейтинг всего лишь фиксирует срез результатов по определенной группе параметров. Безусловно, если чиновники бросятся улучшать ситуацию ради высокого места в рейтинге, это станет удобнее для бизнеса. Главное, чтобы при этом битва за достижение целевых показателей не затмила реальные проблемы.