Парламентарии проведут слушания об устранении барьеров в торговле Беларуси и России

В Калининграде 8 июня состоятся парламентские слушания "Обеспечение равных условий субъектам хозяйствования Республики Беларусь и Российской Федерации", а также заседание Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту. К участию в мероприятиях приглашены представители Постоянного Комитета Союзного государства, регионов России и областей Беларуси, министерств, ведомств, деловых кругов и экспертного сообщества.

В ходе парламентских слушаний депутаты намерены выявить наиболее острые проблемы в осуществлении торгово-экономического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации, совместно с приглашенными экспертами выработать рекомендации по устранению существующих барьеров и ограничений.

На заседании Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту планируется обсудить промежуточные итоги научно-исследовательской работы по вопросам обеспечения равных условий субъектам хозяйствования и результаты анализа выполнения положений Договора о создании Союзного государства. Также повесткой предусмотрено рассмотрение вопроса о подготовке к проведению первого заседания Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России, сообщили в пресс-службе Парламентского собрания Союза Беларуси и России.