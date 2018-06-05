В Петербурге медсестра ударила новорожденную головой

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку по факту получения травмы в больнице девочки, рожденной 26 мая 2018 года, сообщается на официальном сайте ведомства.

Инцидент произошел накануне. Медсестра одной из городских больниц пеленала девочку 11 дней от роду и укладывала ее в кувез (специальное устройство для содержания новорожденных).

По неосторожности женщины новорожденная сильно ударилась головой и получила травму средней степени тяжести. Девочку перевезли в другую детскую больницу, где ей оказывается необходимая помощь.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении дела.