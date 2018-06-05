В Петербурге на станции метро прорвало трубу с водой

Станция метро "Бухарестская" в Санкт-Петербурге подтапливается водой - такое сообщение опубликовали в соцсетях пассажиры подземки.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе метрополитена, подтоплением это назвать нельзя - просто в служебном помещении станции прорвало трубу с водой.

- Это может произойти в любом доме, в любой квартире, - заявила пресс-секретарь ведомства Юлия Шавель. - Сейчас наши сантехники уже устранили проблему, протечки больше нет. Стоит сказать и о том, что на работе метрополитена эта неприятность никак не сказалась: перерыва в работе станции не было, на движение поездов на фиолетовой ветке инцидент никак не повлиял, метрополитен функционирует в штатном режиме.