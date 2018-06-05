В Петербурге назвали дату прощания с Леонидом Неведомским

Прощание с народным артистом России, актером театра и кино Леонидом Неведомским пройдет в Петербурге 7 июня.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Большого драматического театра, прощальная панихида начнется в театре в 11.00. Затем пройдет отпевание в Церкви Воскресения Словущего.

Артиста похоронят на Литераторских мостках Волковского кладбища.

Леонид Неведомский скончался 3 июня на 79-м году жизни.

В Большом драматическом театре он проработал более полувека, придя в труппу театра в 1967 году сразу после окончания Ленинградского института театра, музыки и кинематографии.

Широкий зритель знает Леонида Неведомского по его запоминающимся ролям в кино - за свою творческую жизнь он снялся более чем в ста фильмах, в том числе таких как "Монолог", "Мачеха", "Приваловские миллионы", "Цыган" и другие.