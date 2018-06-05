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05.06.2018 07:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Путь с востока на запад

Международные транспортные коридоры на территории России выдержат рост перевозок
Текст: Алексей Стригин
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7583 (120)
По прогнозу спрос на контейнерные перевозки в 2018 году вырастет на 5-10 процентов. Новые логистические маршруты все активнее задействуют международные транспортные коридоры. Так, транзитные перевозки контейнеров по Транссибу в 2017 году выросли в 1,6 раза и в первом квартале прибавили еще 30 процентов. Существует ли "инфраструктурный" запас у международных транспортных коридоров? Об этом рассуждали эксперты одной из секций окончившего свою работу Петербургского международного экономического форума.
Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости Объем контейнерных перевозок морем растет год от года. Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости
Объем контейнерных перевозок морем растет год от года. Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости

В скором времени, считают эксперты, можно ожидать изменения структуры мировой промышленности. На смену бурному развитию азиатского аутсорсинга может прийти массовое возвращение производств в США и Европу, снижение по-требности в низкоквалифицированной рабочей силе, а значит - и дальнейшее увеличение нагрузки на транспортные коридоры.

Фото: Владимир Терешков/РГ
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- Сегодня экспорт растет активнее, чем производство товаров, - комментирует Мария Леенен, генеральный директор, SCI Verkehr GmbH. - Доля импорта между Европой и Китаем увеличивается уже 15 лет, причем 90 процентов товаров перевозится морем.

Однако не всегда производители готовы отправлять свои товары по воде - чаще всего из-за сжатых сроков погрузки и удаленного от портов расположения производств. Например, часть грузов идет из западных регионов Китая, в свою очередь, в Европе производства также переносятся все дальше от моря - на восток.

В этом случае на помощь приходит железнодорожный транспорт. Однако рост этого вида перевозок между Китаем и Европой также велик - 140 процентов в год и, как говорят аналитики, - это еще не предел.

В целом, считает эксперт, такое бурное развитие бросает вызов железнодорожной системе, в которой Россия находится в середине этого транспортного коридора.

Возникает вопрос, возможно ли избавиться от "узких бутылочных горлышек" на всем его протяжении, таких как Брест, где время пересечении границы значительно увеличивается? Ведь в противном случае железнодорожные перевозки перестанут быть рентабельными.

По словам Олега Белозерова, гендиректора ООО "РЖД", российская часть пути никогда не будет подобным "бутылочным горлышком".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Кроме того, нельзя забывать и про авиационный транспорт, который также имеет свои преимущества и должен быть использован вместе с другими видами транспорта, в совокупности.

- Самое дорогое, что сейчас есть у нас, - это время, - дополняет Белозеров.

Поэтому важно работать на опережение и учитывать, что рост перевозок продолжится и дальше. Например, правитель-ство КНР уже заявило о намерении перевозить 15 процентов всех грузов железной дорогой.

С Белозеровым соглашается и Анджей Биттель, заместитель министра инфраструктуры Республики Польши, который считает, что рост объемов перевозок дает повод для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры.

- Однако важно не только развитие инфраструктуры, а прежде всего оптимизация процессов управления, в том числе и органов, участвующих в процессе организации перевозок, - дополняет Евгений Дитрих, министр транспорта РФ.

Напомним: ранее уже сообщалось, что к 2025 году в стране должен заработать агрегатор грузоперевозок, который улучшит управление логистикой и объединит железные дороги, авиацию и автоперевозки в один сервис. Все сервисы платформы, которая уже одобрена правительством РФ, реализуют по принципу "одного окна", где можно будет отслеживать перемещение груза, получать все необходимые документы в электронном виде. Дополнит систему цифровое пломбирование грузов, которое станет обязательным с 1 июля этого года. Таким образом, транзитные международные грузы можно будет перевозить через территорию России только с электронными навигационными пломбами. Таможенный контроль в отношении перевозчиков и иных лиц будет осуществляться только в случае выявления движения транспортного средства без пломбы или с неработающей пломбой. Вся информация о грузах будет поступать заранее, и это позволит пропустить большую их часть в режиме "зеленого коридора".

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
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С необходимостью модернизации транспортных услуг сталкиваются и в соседних странах, например в Финляндии, говорит Рольф Янсон, президент VR Group Ltd.

- Объем производства в Финляндии растет, а стоимость перевозки падает, при этом наши логистические затраты выше, чем в других европейских странах, что говорит о необходимости модернизации инфраструктуры, - утверждает эксперт.

Одним из решений проблемы на территории этой страны станет строительство железнодорожного тоннеля Таллин - Хельсинки за 15 миллиардов евро.

Справка "РГ"

Система международных транспортных коридоров на территории России включает в себя два евроазиатских коридора ("Север - Юг" и "Транссиб"), Северный морской путь, панъевропейские транспортные коридоры NN 1, 2 и 9, а также коридоры, связывающие северо-восточные провинции Китая через российские морские порты Приморского края с портами стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кстати

Транспортные услуги составляют почти 30 процентов от экспорта всех услуг страны. В денежном выражении, по итогам 2017 года, объем экспорта услуг составил порядка 17 миллиардов долларов. За 6 лет планируется почти вдвое увеличить показатели в данном направлении.

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