Жителей Заполярья обязали убрать опасные газовые баллоны из квартир

Компания "Мурманоблгаз", главный поставщик "голубого топлива" в Мурманской области, больше не будет менять 50-литровые газовые баллоны, установленные в квартирах двухэтажных деревянных домов. В Мурманске таких квартир около 900. Некоторые их владельцы уже долгое время остаются без газа и вынуждены готовить пищу на электроплитках.

- Газовый баллон у меня в квартире закончился две недели назад, - рассказала Надежда, жительница одного из домов на улице Фрунзе областного центра. - В "Мурманоблгазе" мне сказали, что поменять баллон не могут, поскольку он должен стоять не в квартире, а снаружи дома, в специальном металлическом ящике, и что жильцы должны сами решать эту проблему.

Генеральный директор "Мурманоблгаза" Вячеслав Колганов отметил, что таковы новые требования пожарной безопасности, которые разрешают держать в жилище газовый баллон объемом не более пяти литров. Если пользователю необходим больший объем газа, ему придется строить газобаллонную установку снаружи фасада дома - металлический шкаф на бетонном фундаменте, с запирающимися дверцами. Заказать ее может либо управляющая компания, либо сам собственник жилья. Техническое задание для строительства газобаллонной установки поставщик выдаст бесплатно.

Правила пожарной безопасности, запрещающие держать в жилище 50-литровый газовый баллон, были приняты еще в 2012 году.

- Из-за участившихся взрывов газа в регионах началась проверка эксплуатации газового оборудования, - пояснил Вячеслав Колганов. - Недавно она завершилась в Карелии, теперь ждем ее в Мурманской области.

Внешняя газобаллонная установка будет стоить от 12 до 30 тысяч рублей, в зависимости от дома и места расположения шкафа. Еще один выход из положения - использовать пятилитровые газовые баллоны, но этот вариант тоже недешев, поскольку один такой баллон стоит от 1200 до 1900 рублей, и хватает его на неделю, тогда как 50-литровый баллон стоит около 1400 рублей. Газа в нем достаточно на восемь месяцев для одного человека и на полгода для семьи из двух-трех человек.

- На прошлой неделе к нам начали поступать первые жалобы по этому поводу, - прокомментировала ситуацию Алена Кузнецова, начальник государственной жилищной инспекции Мурманской области. - Мы анализируем ситуацию.