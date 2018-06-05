Доля агропредприятий, которые рассчитывают увеличить свои доходы, сократилась за последний год с 86 до 67 процентов. Такие данные опубликованы в исследовании "Индекс развития сельхозтоваропроизводителей России", проведенном на основе данных ВЦИОМ.

Впрочем, о таких "ножницах" (больше урожай - ниже рентабельность) аграрии юга знают и без дополнительных исследований. Любопытно другое. Несмотря на грядущее снижение цен, доля аграриев, которые ожидают значительно увеличить доходы, осталась практически на уровне прошлого года (35 процентов сегодня против 37 в прошлом году). Вырос процент тех, кто рассчитывает сохранить доход на прежнем уровне (23 процента в сравнении с 15 в 2017 году). Это говорит о продолжающемся процессе дифференциации: сильные хозяйства, которые вкладывают деньги в технологии и активно используют различные научные достижения, способны зарабатывать в любом сезоне, приходят к выводам аналитики.

- Конкуренция на юге ужесточается, идет процесс укрупнения сельхозпредприятий. Небольшие хозяйства, которые не могут покупать энергоэффективную технику, инвестировать в качественные семена и средства защиты растений, в условиях низких цен на сельхозпродукцию терпят убытки. Многие из них вынуждены либо продавать бизнес, либо входить в более крупные и успешные компании, - поясняет главный редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - При этом те, кто сумел накопить жирок и вложил деньги в совершенствование технологий, сейчас чувствуют себя весьма уверенно.

- Период бурного роста в сельском хозяйстве достиг пика. Мы переходим на новую стадию, в которой конкурентоспособность и снижение издержек становятся определяющим фактором, - соглашается с позицией эксперта и замглавы представительства "Сингенты" в РФ и СНГ Андрей Рогов. - Конечно, экономия бывает разной. Но, в целом, российские аграрии научились считать деньги, и даже в нынешних условиях существенная часть компаний продолжает увеличивать инвестиции в технологии.

Для дальнейшего роста аграриям юга нужно заниматься расширением экспортного потенциала, сказал на недавней пресс-конференции в Ростове гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. По его словам, в этом году начинают повсеместно проявляться признаки торможения, которые были лишь едва заметны в прошлом сезоне. Эффект от девальвации рубля и политики импортозамещения практически сошел на нет, и отрасль сейчас переходит на новую стадию развития, считает эксперт.

- Точкой роста для юга остается экспорт. Близость морских портов - ваше уникальное преимущество, - сказал Рылько. - Растениеводство Ростовской области и Краснодарского края является одним из наиболее значимых и передовых в стране. Так, в 2017 году два региона собрали около 25 миллионов тонн зерновых. Причем второй год подряд Ростовская область занимает первое место в стране по производству пшеницы (почти 10,9 миллиона тонн), а также по производству подсолнечника и льна масличного, второе - по производству таких нишевых культур, как горчица, кориандр и другие. Поэтому для тех хозяйств, которые смогут поддерживать высокий валовый сбор, растениеводство остается выгодным бизнесом.