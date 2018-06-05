Дивизион "Панцирь-С1" усилит оборону Крыма с воздуха

Противовоздушная оборона Крыма в этом году будет доукомплектована дивизионом зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".

Об этом сегодня сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов.

- Зенитно-ракетные полки армии ВВС и ПВО, базирующиеся в Крыму, перевооружены на зенитно-ракетную систему С-400 "Триумф". Ожидается поставка дивизиона "Панцирь-С1", который войдет в состав соединения ПВО, - цитирует Севостьянова ТАСС.

Командующий отметил, что установки С-400 успешно несут боевое дежурство в Крыму, обеспечивая прикрытие выходящих в море кораблей.

ЗРПК "Панцирь С1" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от нападения с воздуха. Способен поражать ракетами цели, находящиеся на высоте до 15 километров, дальность стрельбы артиллерией - четыре километра, скорострельность - пять тысяч выстрелов в минуту. Эффективно борется с любыми типами пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения.