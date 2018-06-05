Французским туроператорам показали изюминки донского края

Новости

В колодце отравленной в Воронеже семьи нашли мышьяк 16:18
Сибирские приставы разыскали алиментщика, решившего уйти в монастырь 16:15
В Петербурге назвали дату прощания с Леонидом Неведомским 16:10
Умер актер из сериалов "Офис" и "Друзья" Хью Дэйн 16:10
В Китае при взрыве на руднике погибли 11 горняков 16:08
Из "Ходячих мертвецов" начался массовый исход актеров 15:53
На М-10 завершили реконструкцию бесплатной дороги в объезд Твери 15:48
Новое правительство Италии выступило против антироссийских санкций 15:43
США и КНДР согласовали технические детали саммита 15:43
В Петербурге на станции метро прорвало трубу с водой 15:40
СМИ: Анджелина Джоли и Брэд Питт снова вместе 15:40
Участниками "Иннопрома" станут 18 регионов России 15:40
На челябинский меткомбинат нагрянули силовики 15:37
Названы города с самым "беззащитным" Wi-Fi 15:34
В Златоусте в электроопору врезалась маршрутка с пассажирами 15:30
Труп одержимого фаната "Во все тяжкие" найден на месте съемок сериала 15:30
Болельщик из ФРГ первым пересек границу Беларуси без визы по пути на ЧМ 15:25
Украинский Т-84 провально выступил на танковом биатлоне НАТО 15:16
Видео: В Хабаровске муж сбил жену на машине после ссоры 15:13
Россия предложила Беларуси вместе контролировать качество продукции 15:11
Смертоносный "Смерч" продолжает сметать террористов в Сирии 15:11
Актерам "Игры престолов" выдали "испаряющиеся" сценарии 15:10
В АТОР рассказали, как дорожающий керосин сказался на турпутевках 15:05
Путин прибыл в Вену с рабочим визитом 15:00
Вологда закупит в Беларуси 120 автобусов 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция
05.06.2018 14:56
Проект: В регионах

Французским туроператорам показали изюминки донского края

Текст: Сергей Терентьев
Менее двух недель остается до начала Чемпионата мира по футболу. Как известно, несколько матчей пройдут и в Ростове-на-Дону. Власти региона решили извлечь максимальную выгоду от момента и накануне ЧМ-2108 провели несколько информационных туров для представителей зарубежной и российской туриндустрии, а также для известных блогеров. Гостям показали, где на Дону вкусно поесть, культурно провести время или, например, заняться экстремальным спортом.

Накануне представители донского правительства провели такой тур для французских бизнесменов. Коллегам из Пятой республики показали все главные туристические достопримечательности и объекты инфраструктуры (гостиницы, дорожные маршруты) в Ростове-на-дону, а также в Азове, Таганроге и станице Старочеркасской.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
В Ростове открылся новый городской парк XXI века

Гостям показали не только известные бренды, наподобие чеховских мест в Таганроге или аутентичных казачьих домов в Старочеркасской, но и совершенно новые объекты. Например, уникальный стадион "Ростов-Арена", построенный специально под чемпионат, а также уникальную для России "ресторанную милю" Левого берега Дона.

Не менее интересная презентация была накануне у группы представителей российской туриндустрии и блогеров. Их провезли по маршруту "Платов - легенда Дона". Маршрут спроектирован для тех туристов, которые имеют несколько свободных часов в ожидании стыковочных рейсов. Гости высоко оценили находку ростовчан, как занять гостей и при этом дополнительно заработать.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
Каким будет стадион "Ростов-Арена" после ЧМ-2018

Маршрут охватывает станицу Старочеркасскую - место рождения знаменитого атамана Донского казачьего войска Матвея Платова, чьим именем назван ростовский аэропорт, а также столицу донского казачества - город Новочеркасск, основанный Платовым. Здесь расположены храмы, соборы, музеи, памятники, есть места для прогулок и отдыха, уникальные гастрономические точки. Добраться до интересующих объектов несложно, поскольку новый маршрут логично дополняет туристскую инфраструктуру, в которую входит аэропорт.

А блогеры (они представляли сообщество "Тревел-Раша" и побывали в регионе в рамках автопробега "Москва - Крым") еще посетили знаменитый Центральный рынок Ростова-на-Дону и поучаствовали в приготовлении традиционных блюд донских армян.

Как сообщили в правительстве, на этом работа по туристическому продвижению Дона на заканчивается. Напротив, до конца года пройдет еще несколько крупных информационно-ознакомительных туров.

Главное сегодня

"Газпром" прокомментировал сообщение об аресте голландских активов
Путин по-немецки урезонил австрийского журналиста
Жаров останется на посту главы Роскомнадзора
В Крыму отреагировали на радость Киева по поводу засухи на полуострове
Введена уголовная ответственность за интернет-торговлю редкими животными