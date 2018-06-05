Французским туроператорам показали изюминки донского края

Менее двух недель остается до начала Чемпионата мира по футболу. Как известно, несколько матчей пройдут и в Ростове-на-Дону. Власти региона решили извлечь максимальную выгоду от момента и накануне ЧМ-2108 провели несколько информационных туров для представителей зарубежной и российской туриндустрии, а также для известных блогеров. Гостям показали, где на Дону вкусно поесть, культурно провести время или, например, заняться экстремальным спортом.

Накануне представители донского правительства провели такой тур для французских бизнесменов. Коллегам из Пятой республики показали все главные туристические достопримечательности и объекты инфраструктуры (гостиницы, дорожные маршруты) в Ростове-на-дону, а также в Азове, Таганроге и станице Старочеркасской.

Гостям показали не только известные бренды, наподобие чеховских мест в Таганроге или аутентичных казачьих домов в Старочеркасской, но и совершенно новые объекты. Например, уникальный стадион "Ростов-Арена", построенный специально под чемпионат, а также уникальную для России "ресторанную милю" Левого берега Дона.

Не менее интересная презентация была накануне у группы представителей российской туриндустрии и блогеров. Их провезли по маршруту "Платов - легенда Дона". Маршрут спроектирован для тех туристов, которые имеют несколько свободных часов в ожидании стыковочных рейсов. Гости высоко оценили находку ростовчан, как занять гостей и при этом дополнительно заработать.

Маршрут охватывает станицу Старочеркасскую - место рождения знаменитого атамана Донского казачьего войска Матвея Платова, чьим именем назван ростовский аэропорт, а также столицу донского казачества - город Новочеркасск, основанный Платовым. Здесь расположены храмы, соборы, музеи, памятники, есть места для прогулок и отдыха, уникальные гастрономические точки. Добраться до интересующих объектов несложно, поскольку новый маршрут логично дополняет туристскую инфраструктуру, в которую входит аэропорт.

А блогеры (они представляли сообщество "Тревел-Раша" и побывали в регионе в рамках автопробега "Москва - Крым") еще посетили знаменитый Центральный рынок Ростова-на-Дону и поучаствовали в приготовлении традиционных блюд донских армян.

Как сообщили в правительстве, на этом работа по туристическому продвижению Дона на заканчивается. Напротив, до конца года пройдет еще несколько крупных информационно-ознакомительных туров.