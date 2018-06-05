Французским туроператорам показали изюминки донского края

Накануне представители донского правительства провели такой тур для французских бизнесменов. Коллегам из Пятой республики показали все главные туристические достопримечательности и объекты инфраструктуры (гостиницы, дорожные маршруты) в Ростове-на-дону, а также в Азове, Таганроге и станице Старочеркасской.
Гостям показали не только известные бренды, наподобие чеховских мест в Таганроге или аутентичных казачьих домов в Старочеркасской, но и совершенно новые объекты. Например, уникальный стадион "Ростов-Арена", построенный специально под чемпионат, а также уникальную для России "ресторанную милю" Левого берега Дона.
Не менее интересная презентация была накануне у группы представителей российской туриндустрии и блогеров. Их провезли по маршруту "Платов - легенда Дона". Маршрут спроектирован для тех туристов, которые имеют несколько свободных часов в ожидании стыковочных рейсов. Гости высоко оценили находку ростовчан, как занять гостей и при этом дополнительно заработать.
Маршрут охватывает станицу Старочеркасскую - место рождения знаменитого атамана Донского казачьего войска Матвея Платова, чьим именем назван ростовский аэропорт, а также столицу донского казачества - город Новочеркасск, основанный Платовым. Здесь расположены храмы, соборы, музеи, памятники, есть места для прогулок и отдыха, уникальные гастрономические точки. Добраться до интересующих объектов несложно, поскольку новый маршрут логично дополняет туристскую инфраструктуру, в которую входит аэропорт.
А блогеры (они представляли сообщество "Тревел-Раша" и побывали в регионе в рамках автопробега "Москва - Крым") еще посетили знаменитый Центральный рынок Ростова-на-Дону и поучаствовали в приготовлении традиционных блюд донских армян.
Как сообщили в правительстве, на этом работа по туристическому продвижению Дона на заканчивается. Напротив, до конца года пройдет еще несколько крупных информационно-ознакомительных туров.