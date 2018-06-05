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05.06.2018 13:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В гости к Лермонтову

Южные операторы начали продавать туры на Крымский мост
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма №7583 (120)
У жителей Краснодарского края и полуострова пользуются спросом новые экскурсионные туры на Крымский мост с посещением достопримечательностей Керчи и Тамани. Стоимость такого тура варьируется от 1,1 до 4,5 тысячи рублей.
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Предлагать такие поездки в Крыму начали с середины мая. Выезд организован из Ялты, Феодосии, Севастополя, Симферополя и Керчи. Туры однодневные и двухдневные.

В программе двухдневного тура - посещение архитектурных и исторических памятников самого древнего города России - Керчи, проезд по Крымскому мосту, экскурсия на известный таманский винзавод, посещение дома-музея М. Ю. Лермонтова. Стоимость путешествия с учетом размещения на базе отдыха - от четырех тысяч рублей с человека.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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- Несомненно, одна из фишек таких экскурсионных маршрутов - это Крымский мост, его долго ждали, всей страной следили за строительством. Интерес к таким турам проявляют как жители Кубани, так и Крыма. Думаю, что крымчанам интересно посмотреть не только Тамань, но и Анапу, поэтому стоит и этот город включить в маршрут, - говорит председатель Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя Борис Зелинский.

Кстати, некоторые крымские туроператоры предлагают однодневные туры без посещения Тамани, только с экскурсией по туробъектам Керчи и проездом по мосту. Их стоимость - 1100 рублей с человека.

Туры начинают пользоваться спросом и среди коллективов крымских организаций.

- Недавно одно из крупнейших автотранспортных предприятий полуострова организовало экскурсию по Керчи и Крымскому мосту для своих сотрудников. Уже было несколько корпоративных поездок, очень понравившихся туристам: люди испытывают непередаваемые эмоции при виде моста, - говорит индивидуальный предприниматель, организатор путешествия Татьяна Бочкарева.

Приезжают посмотреть на мост и памятники Керчи и жители Анапы.

Как рассказала "РГ" менеджер местного турагентства Александра, интерес к мосту со стороны жителей города огромный, экскурсии с посещением достопримечательностей Керчи проводят два раза в неделю. Стоимость поездки по маршруту Анапа - Тамань - Керчь - 1200 рублей.

Фото: depositphotos.com
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- На ближайшую поездку, через три дня, мест в автобусе уже нет, есть только на воскресенье. Можете успеть забронировать, но долго не думайте, а то желающих хватает, - уверяет Александра.

В турагентстве Краснодара сообщили, что специально посмотреть мост не возят, но ближайший трехдневный тур в Крым запланирован на 10 июня. Стоимость поездки - от девяти тысяч рублей с человека.

По прогнозам экспертов, благодаря Крымскому мосту турпоток в Керчь увеличится в несколько раз.

- С открытием Крымского моста туристический поток в город вырос, в настоящее время одним из самых востребованных является Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен, который принимает ежедневно до 24 экскурсионных групп, что соответствовало в прошлом году пику сезона - июлю, - рассказала "РГ" генеральный директор ГБУ РК "Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник" Татьяна Умрихина.

По ее словам, основная масса посетителей из Краснодарского края - Анапы, Новороссийска, Туапсе, Темрюка, Тамани и Геленджика. Подтверждают эту информацию и местные экскурсоводы. Некоторые вынуждены убирать Аджимушкайские каменоломни из программы, потому что на выходных туда уже не попасть.

Кстати

По данным "Библиоглобуса", количество заявок на туры в Крым после открытия Крымского моста выросло на 36 процентов, количество реализованных туров - на 12 процентов. При этом спрос на размещение на базах отдыха увеличился в 2,5 раза.

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