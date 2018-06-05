Собственников квартир убеждают в том, что срок эксплуатации их водомеров подходит к концу, поэтому надо вызвать мастера, который проверит исправность. В ход идут различные уловки. Незнакомцы звонят в двери, представляются сотрудниками РЭПа или водоканала и призывают срочно проверить счетчики. Нередки также и рассылки объявлений в почтовые ящики. Внешне это искусно подделанные официальные извещения за подписью некоего "начальника главы администрации района", "директора Единой службы водокоммуникации", "Городской службы по учету водоснабжения"...
Вчера корреспондент "РГ" набрала указанный номер в "липовой" квитанции. Трубку подняла девушка-оператор со словами: "Чем могу помочь?"
- Почему в ваших извещениях написано, что я буду платить по общему нормативу, если не сделаю поверку водомеров?
- А это всего лишь информационная рассылка в качестве напоминания, - отвечают на том конце.
Дальше в разговоре выясняется, что специалисты городской сервисной службы (именно так представил компанию оператор) готовы на следующий же день приехать ко мне в квартиру и сменить счетчики. Но - за пять тысяч рублей. То есть уже дороже на три тысячи рублей, чем замена счетчика в любой управляющей компании.
- Жителям следует помнить, что выдавать предписание на поверку счетчика может только управляющая компания, - разъясняет директор по сбыту ГУК-Краснодар Дмитрий Малакеев. - Но своевременная метрологическая поверка - это обязанность собственника жилья. По истечении срока, который указан в паспорте на прибор учета (для горячей воды это четыре - шесть лет, для холодной - шесть лет), прибор считается нерасчетным и его показания не учитываются. Житель вправе сам выбирать, где выполнить поверку, но это должны быть только аккредитованные организации! Кроме того, выполнить только поверку недостаточно, необходимо еще ввести водомер в эксплуатацию с соответствующим документальным оформлением. Только после этого начисление будет проводиться по факту, а не по нормативу.