В Краснодаре набирает обороты мошенничество по новой схеме: "липовая" поверка приборов учета воды, которая заканчивается советом срочно поменять счетчик. Естественно, по явно завышенным ценам. Только за последний месяц стало известно о десятках таких случаев в разных районах города.

Собственников квартир убеждают в том, что срок эксплуатации их водомеров подходит к концу, поэтому надо вызвать мастера, который проверит исправность. В ход идут различные уловки. Незнакомцы звонят в двери, представляются сотрудниками РЭПа или водоканала и призывают срочно проверить счетчики. Нередки также и рассылки объявлений в почтовые ящики. Внешне это искусно подделанные официальные извещения за подписью некоего "начальника главы администрации района", "директора Единой службы водокоммуникации", "Городской службы по учету водоснабжения"...

В ход идут различные уловки. Услуга предлагается с такой настойчивостью, что людям бывает сложно отказать

Вчера корреспондент "РГ" набрала указанный номер в "липовой" квитанции. Трубку подняла девушка-оператор со словами: "Чем могу помочь?"

- Почему в ваших извещениях написано, что я буду платить по общему нормативу, если не сделаю поверку водомеров?

- А это всего лишь информационная рассылка в качестве напоминания, - отвечают на том конце.

Дальше в разговоре выясняется, что специалисты городской сервисной службы (именно так представил компанию оператор) готовы на следующий же день приехать ко мне в квартиру и сменить счетчики. Но - за пять тысяч рублей. То есть уже дороже на три тысячи рублей, чем замена счетчика в любой управляющей компании.

- Жителям следует помнить, что выдавать предписание на поверку счетчика может только управляющая компания, - разъясняет директор по сбыту ГУК-Краснодар Дмитрий Малакеев. - Но своевременная метрологическая поверка - это обязанность собственника жилья. По истечении срока, который указан в паспорте на прибор учета (для горячей воды это четыре - шесть лет, для холодной - шесть лет), прибор считается нерасчетным и его показания не учитываются. Житель вправе сам выбирать, где выполнить поверку, но это должны быть только аккредитованные организации! Кроме того, выполнить только поверку недостаточно, необходимо еще ввести водомер в эксплуатацию с соответствующим документальным оформлением. Только после этого начисление будет проводиться по факту, а не по нормативу.