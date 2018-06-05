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05.06.2018 13:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани передали в суд дело экс-директора детского центра

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Краснодаре перед судом предстанет бывший руководитель Всероссийского детского центра "Смена". Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

По словам правоохранителей, по вине мужчины государству был причинен ущерб на сумму более 77 миллионов рублей.

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- С 1997 по 2011 годы в результате незаконных действий обвиняемого 24 земельных участка выбыло из федеральной собственности. Еще на семи были построены принадлежащие частным лицам объекты недвижимости, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - В июле 2012 года мужчина заключил договор купли-продажи принадлежащего центру нежилого помещения по явно заниженной стоимости. В итоге участок, на котором стоит строение, достался знакомым экс-директора.

По данным региональной прокуратуры, с 2012 по 2017 год обвиняемый не только руководил детским центром, но и был депутатом Законодательного собрания Краснодарского края.

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