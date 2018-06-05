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05.06.2018 18:04
Рубрика: Спорт

На стадионе "Ростов Арена" родились девять щенят-"футболистов"

Текст: Николай Грищенко

На территории стадиона "Ростов Арена", построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года, родились девять щенят. Городские власти намерены выправить им специальные документы, в которых будет сообщаться об эксклюзивном происхождении животных.

Фото: depositphotos.com
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Городские волонтеры ищут для собак новых хозяев.

- На стадионе жила дворняжка и строители ее подкармливали, и она принесла потомство прямо на территории спортивной арены. Шесть щенят, в возрасте около двух месяцев, уже пристроены в добрые руки. Сегодня еще один щеночек уезжает в станицу Тацинскую. Остались на стадионе жить только мальчик и девочка, - рассказала "РГ" волонтер Ольга Ларина.

В администрации Ростова-на-Дону к появлению пушистых "футболистов" отнеслись благосклонно, и пообещали выправить им специальные документы.

"В паспорте так и напишем: место рождения "Ростов Арена", 2018 год", - заявили ТАСС в пресс-службе городской мэрии.

Кстати

Знаменитые собаки Белка и Стрелка, которые 19 августа 1960 года совершили космическое путешествие и благополучно вернулись на Землю, тоже были беспородными. Ученые и ветеринары считают, что благодаря этому фактору уличные дворняги имеют высокий иммунитет и психологическую устойчивость нежели чем породистые собаки.

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